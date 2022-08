Pnrr fotovoltaico: in arrivo 1,5 miliardi, accolta proposta vice presidente Piana

“E’ finalmente arrivata l’ufficialità che ci ripaga del lavoro svolto come Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria a partire dalla mia proposta che è stata condivisa ed approvata all’unanimità nella Commissione Politiche Agricole di marzo scorso per integrare il bando del Pnrr ‘Parco Agrisolare’ con le serre, presenti il maniera preponderante nelle aziende liguri, ma non accatastate secondo la definizione originaria dei parametri sui fabbricati ammissibili di intervento".

E' quanto si legge in una nota del vice governatore della Liguria, Alessandro Piana. "Una necessità che dà una risposta concreta alla crisi energetica e al bisogno di rinnovamento aziendale realizzabile solo con politiche di sostegno o facilitazione, in una congiuntura delicata e di transizione come quella attuale".

Afferma Piana: "Ringrazio gli uffici, i colleghi delle altre regioni per la piena condivisione e il lavoro congiunto, le associazioni di categoria con cui ci confrontiamo continuamente e il Ministero per questa positiva risoluzione che vede la presentazione delle domande di accesso tramite il portale messo a disposizione dal GSE dalle ore 12 del 27 settembre fino alle ore 12 del 27 ottobre con un plafond di 1,5 miliardi. Lavorare sulle reali necessità del territorio porta sempre ottimi frutti”.

Fabrizio Tenerelli