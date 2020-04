Regione Liguria: aumenta a 1,6 milioni fondo contributivo per le famiglie

Aumentano fino a 1 milione e 600mila euro le risorse a disposizione delle già 11mila famiglie che hanno richiesto il contributo straordinario messo in campo da Regione Liguria per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica a causa dell’emergenza coronavirus. A fronte della importante risposta all’avviso pubblico, l’assessorato alle Politiche sociali ha potenziato il fondo, inizialmente di circa 833mila euro, stanziando ulteriori 750mila euro.

Il voucher, una tantum, è di 500 euro per i nuclei famigliari con un Isee fino a 20mila euro oppure da 300 euro per le famiglie con Isee tra 20mila e 50mila euro. Le risorse continueranno ad essere erogate da Filse fino ad esaurimento del plafond: nel caso di eventuali rifinanziamenti verrà utilizzata la graduatoria, procedendo in ordine di Isee crescente.

I particolari

“Questa misura – spiega la vicepresidente e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale -– si affianca a tutto quello che stiamo facendo dal punto di vista sanitario: l’emergenza sta mettendo in difficoltà molte famiglie e ci è sembrato giusto, fin dai primi di marzo, intervenire con questa prima iniziativa che ha intercettato un bisogno concreto. Oggi, grazie all’aumento delle risorse disponibili, ampliamo la platea di coloro che potranno beneficiare del voucher. Filse ha già processato tutte le domande che sono arrivate fino ad oggi e procederà ad erogare i voucher scorrendo la graduatoria in base all’Isee. Rendere disponibili 1 milione e 600mila euro significa che ci siamo rimboccati le maniche senza aspettare e individuando un meccanismo semplice ed efficace per erogare le risorse ed evitando in questo modo quello che, invece, è accaduto a livello nazionale con il ‘click day’ dell’Inps. In una situazione di emergenza la burocrazia non deve prevalere sulla tempestività delle risposte per bisogni evidenti derivanti dalla pandemia in atto. Continuiamo a lavorare per individuare altre risorse da destinare a questa misura: in questo senso, l’auspicio è che il governo incrementi il fondo sociale legato all’emergenza e destinato alle Regioni per poter andare incontro al maggior numero possibile di famiglie liguri”.

Il 75% delle domande pervenute è stato presentato da famiglie con reddito Isee fino a 20mila euro. Le risorse verranno erogate fino ad esaurimento del plafond, e nel caso di eventuali rifinanziamenti verrà utilizzata la graduatoria, in ordine di Isee crescente. Il bando è disponibile sul sito di Filse, è aperto fino al 16 aprile.