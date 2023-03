Roberto Parodi si candida sindaco di Ventimiglia: "Trattative con la Federazione civica"

Roberto Parodi annuncia la propria candidatura a sindaco

“Mi candido ufficialmente come sindaco. Sono in trattativa con la Federazione civica, che si è dimostrata disponibile ad appoggiarmi. Attenderemo entro il fine settimana l’esito di un sondaggio. Nel frattempo, vorrei confrontarmi anche con tutte le altre coalizioni e i partiti politici”.

A parlare è Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri autonomi intemeli, che annuncia in via ufficiale la propria candidatura a sindaco, ma compie anche un passo avanti e parla di un possibile apparentamento con le liste della Federazione civica, quest’ultima in capo a Marco Prestileo. “Riteniamo che il ballottaggio si giocherà per un centinaio di voti - prosegue Parodi - sì a confrontarmi con tutti gli schieramenti, ma mi terrò sempre fuori da qualsiasi partito politico”.

Nel caso non in cui non si dovesse concretizzare il sostegno delle liste civiche?

“Andrò avanti con la mia candidatura”. Se invece andasse in porto? “Non sarà più soltanto il sindaco dei frontalieri, ma di un gruppo più ampio di professionisti, gente preparata e capace, m che ha già amministrato e che conosce a fondo i problemi della città. Sarà una squadra a governare e non più un sindaco capo che comanda”.

Quella proposta del centrodestra di un posto da vicesindaco

Ha ricevuto una proposta da parte del centrodestra per un posto da vicesindaco, ma lei non l’ha presa molto bene. “Lo immaginavo, ma non pensavo a una sporcizia del genere in politica. Mi hanno offerto di tutto, mi hanno chiamato pure da Roma, offrendomi un posto da vicesindaco. Forse, non si è capito, che io non mi vendo e soprattutto non vendo la Fai ai politici di qualsiasi parte siano. Io non mangio con la politica, io mi alzo alle 5 del mattino per andare a Montecarlo e rientro dopo 12 ore di lavoro e di code interminabili”.

Fabrizio Tenerelli