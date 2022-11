Rosanna Molinari entra in Consiglio comunale al posto del compianto Rebaudo

L'ingresso è avvenuto nel corso della seduta consiliare

Rosanna Molinari, vice presidente della Pro Loco, è entrata in Consiglio comunale a Castel Vittorio, in sostituzione di Ivo Rebaudo, morto all’età di 67 anni, il 12 ottobre scorso. Al suo posto avrebbe dovuto entrare Tommaso Maltini, che tuttavia ha rinunciato per motivi di lavoro fuori regione.

La surroga è avvenuta, durante la riunione consiliare di ieri sera, che si è aperta con un minuto di silenzio alla memoria di Rebaudo, nella prima seduta senza la sua presenza.

“Mi pare doveroso ricordare il nostro Ivo Rebaudo che purtroppo ci ha abbandonato poco tempo fa - ha affermato il sindaco del piccolo centro dell’alta val Nervia, Gianstefano Orengo -. Sapete quanto era legato a Castel Vittorio: è stato per tanti anni il nostro operaio comunale, era la memoria storica di Castel Vittorio e quando è andato in pensione, mi ha fatto piacere che abbia deciso di presentarsi con noi, dando una mano in un'altra veste sempre utile per il paese. Se n'è andato troppo presto”.

Fabrizio Tenerelli