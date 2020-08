Si dimette l’assessore Alessandro Sindoni

Si sarebbe dimesso nel pomeriggio, travolto dalla vicenda che lo vede tra i protagonisti, l’assessore al Turismo e vicesindaco del comune di Sanremo, Alessandro Sindoni.

La conferma durante il Consiglio

E’ probabile che l’abbandono sia ufficializzato durante il Consiglio comunale di oggi. Sindoni, come riportato dal settimanale La Riviera, aveva sfondato con un pugno il vetro della scrivania del segretario generale Tommaso Lamendola, in seguito alla vittoria del concorso per un posto da dirigente dell’ufficio Turismo di Fausto Galimberti L’assessore è anche al centro della querelle con il giornalista Jacopo Gugliotta che lo ha denunciato per minacce, in seguito a quanto l’assessore avrebbe affermato alle richieste di chiarimento del giornalista su quanto avvenuto nell’ufficio del segretario. Le dimissioni sono state protocollate oggi presso il comando di Polizia Municipale della Città dei Fiori.