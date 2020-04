Tangenziale nord tra Ventimiglia e Camporosso: ecco il progetto da 100 milioni di euro

Tangenziale nord

Il Comune di Ventimiglia ha approvato, in linea di massima, l’idea progettuale concordata con Ance Imperia, riguardante lo studio di fattibilità, battezzato: “Nuova Aurelia – Provincia di Imperia, tratto Ventimiglia-Sanremo – primo lotto funzionale: tratto Ventimiglia-Camporosso”, redatto dallo studio dell’ingegnere Gianni Rolando, di Sanremo e composto da una relazione tecnica illustrativa e calcolo sommario della spesa e con un importo complessivo dei lavori per il primo lotto, di 100 milioni di euro.

A gran voce

il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ma anche quelli dei Comuni limitrofi: Davide Gibelli (Camporosso); Armando Biasi (Vallecrosia) e Vittorio Ingenito (Bordighera), hanno sollecitato progettazione il finanziamento dell’Aurelia Bis, da realizzare con fondi regionali, Anas e statali, attraverso il Ministero dei Trasporti o altri fondi ministeriali. Tutti gli amministratori, inoltre, sono dell’opinione che la progettazione e realizzazione della “tangenziale” debba iniziare da Ventimiglia per congiungersi con il tratto già realizzato di Sanremo, e non viceversa.

Nella delibera

si prende atto che nel territorio di Ventimiglia è presente un’area di circe 30 ettari, in piano e già servita dalla ferrovia e vicina ad un casella autostradale, considerata strategica per tutta la Regione Liguria in quanto in grado di rilanciare da un punto di vista sociale, economico e occupazionale tutto il Comprensorio Intemelio e già oggetto di una proposta di Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’ex-parco ferroviario del Roya. Ma non è tutto.

“La vicinanza con la Francia e il Basso Piemonte e le potenzialità di sviluppo economico e insediativo, calcolate in circa 250.000 metri quadrati di edificabile ad uso commerciale, artigianale e industriale – è scritto nel documento – dell’area (denominata ex-parco ferroviario del Roja) creerebbe senza una viabilità ad alto scorrimento, un imbuto non sopportabile per l’economia e la sostenibilità degli spostamenti tra i comuni interessati e il resto del territorio ligure.

