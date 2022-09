Trionfo del centrodestra in Liguria 42%

I risultati del centrodestra in Liguria rispecchiano quelli nazionali. Sia per la Camera che per il Senato il Centrodestra unito ha ottenuto il 42,31% di preferenze decretando Fratelli d'Italia il partito leader. A livello nazionale il centrodestra ha ottenuto il 44,36%. Il centrosinistra in Liguria è fermo al 30,64%, il Movimento Cinque Stelle 12,78% mentre Calenda porta a casa il 7,32% di preferenze liguri.

Giorgia Meloni: "Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia".

Eletti alla Camera in Liguria Ilaria Cavo e Edoardo Rixi. Eletto al Senato in Liguria Gianni Berrino

Nel dettaglio per in Liguria

Centrodestra

Fratelli di Italia alla Camera: 24,39% e al Senato: 24,40%

Lega alla Camera: 9,34% e al Senato: 8,78%

Forza Italia alla Camera: 6,45% e al Senato: 6,74%

Noi Moderati alla Camera: 2,13% e al Senato: 2,60%

Centrosinistra

Partito Democratico alla Camera: 22,50% e al Senato: 22,21%

Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera: 4,33% e al Senato: 4,16%

+Europa alla Camera: 3,34% e al Senato: 3,34%

Impegno Civico Luigi Di Maio alla Camera: 0,47% e al Senato: 0,46%