Una via dedicata alle Proloco d'Italia, all'inaugurazione anche il consigliere Amalberti di Vallecrosia

La Proloco di Vallecrosia all'Assemblea regionale del Comitato Liguria Unpli

La Proloco "Città di Vallecrosia", rappresentata da Enrico Amalberti, membro del direttivo, ha partecipato alla Assemblea regionale del Comitato Liguria Unpli ed alla inaugurazione alle "Proloco d'Italia, di una via accanto a Villa Bombrini, splendida cornice che ha ospitato l'incontro, a cui hanno partecipato anche Politici nazionali, la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Anci.

Le dichiarazione di Enrico Amalberti

"La voce di Vallecrosia è giunta ai vertici regionali Unpli con la Proloco cittadina. La intitolazione di una via a tutte le Proloco italiane è un segnale di coinvolgimento e deve essere un'incentivo ad andare sempre oltre, verso la collaborazione e la sinergia non solo fra le varie Proloco ma anche fra queste e le associazioni, a favore del territorio, argomento trattato e condiviso con le numerose Proloco giunte da tutta la regione. Non mancherà occasione di 'mettere in pratica' una rete di collaborazione reciproca. Il gruppo è fondamentale".