Uno studente ventimigliese alla guida dei giovani di Forza Italia della Liguria

Lo studente Longordo nominato dal responsabile nazionale Benigni

E’ uno studente ventimigliese, di 21 anni, Davide Longordo, il nuovo coordinatore di Forza Italia giovani della Liguria. Il responsabile nazionale Stefano Benigni, infatti, ha nominato oggi i dieci nuovi coordinatori regionali: Luca Conti per l’Abruzzo, Federico Milia per la Calabria, Daniele Aiello per l’Emilia-Romagna, Giacomo Manià per il Friuli Venezia-Giulia, Davide Longordo per la Liguria, Mario Schena per la Puglia, Josuè Melis per la Sardegna, Antonio Montemagno per la Sicilia, Edoardo Pannacci per l’Umbria e Luca Vallenari per il Veneto.

Angelo Dulbecco entra nell'ufficio nazionale di presidenza

"Con la mia nomina all'interno dell'ufficio di presidenza nazionale era opportuno che a ricoprire il ruolo di coordinatore regionale fosse un nuovo ragazzo - dichiara Angelo Dulbecco, coordinatore regionale uscente di Forza Italia giovani Liguria ora membro dell'ufficio di presidenza nazionale - giovane, leale e che da tempo si impegna con abnegazione per il movimento giovanile, per il partito, per la nostra identità. Ringrazio l'amico Davide Longordo per la disponibilità, agiremo ancora in stretta collaborazione per portare avanti le nostre proposte, per il nostro territorio e per l'Italia, al fianco del nostro Presidente Silvio Berlusconi”.

I ringraziamenti di Longordo

Dichiara Longordo: "Ringrazio il mio coordinatore nazionale, l'On. Stefano Benigni, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco ed il vice coordinatore regionale Filippo Maria Bistolfi per la fiducia accordatami e per avermi sempre sostenuto ed aiutato nelle iniziative che abbiamo portato avanti con il Coordinamento di Ventimiglia prima e della Provincia di Imperia poi. Ringrazio il collega nonchè amico Angelo Dulbecco, tra noi intercorre un rapporto di stima ed amicizia reciproca, con lui c'è stato un passaggio di testimone positivo e concordato. Ringrazio tutti i ragazzi; spero, con questo nuovo incarico, quantomeno di eguagliare quanto fatto da Angelo in questi anni di militanza portata avanti anche attraverso periodi difficili e senza mai tradire l'appartenenza al nostro partito".

Fabrizio Tenerelli