Ventimiglia: “Ma le sale giochi a che ora possono aprire: alle 10 o alle 19?”

Sale giochi

A che ora possono aprire e chiudere le sale giochi a Ventimiglia? A chiederselo sono i gestori delle attività ludiche, in quanto dalla nuova ordinanza, che regola l’apertura degli esercizi pubblici e commerciali, emessa ieri dal sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, sembra che le sale giochi possano aprire dalle 10 alle 24. Tutto bene, se non fosse che una precedente ordinanza dell’allora sindaco Enrico Ioculano, confermata pure da questa giunta, limitava l’apertura di queste attività (videopoker, scommesse e via dicendo) dalle 19 alle 7 del mattino.

Leggi qui le altre notizie