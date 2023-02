Vertice del centrodestra regionale, Balleari (FdI): "Tutti assieme a Ventimiglia... se a Imperia"

Oggi a Genova c'è stato un vertice del centrodestra per i Comuni che andranno al ballottaggio

“Noi siamo per un centrodestra unito ovunque. Così come a Sarzana e Sestri Levante, correremo assieme a Ventimiglia, se si correrà assieme anche a Imperia”.

A parlare è Stefano Balleari - capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, delegato del segretario regionale del partito, Matteo Rosso - che così commenta l’odierno vertice del centrodestra, che si è tenuto in Regione, a Genova, alla presenza di Giovanni Toti per Cambiamo; Edoardo Rixi per la Lega; Carlo Bagnasco per Forza Italia; Umberto Calcagno per l’Udc e Antonio Bissolotti per Liguria Popolare.

Il nodo più importante da sciogliere resta quello di Imperia

dove la Lega pare che voglia appoggiare, rinunciando al simbolo, la candidatura di Claudio Scajola, sindaco uscente, alle Comunali di maggio. Nel caso in cui non si dovesse verificare un dietro front (la notizia dell’appoggio a Scajola, infatti, non è stata ancora ufficializzato), è dunque probabile che il partito di Giorgia Meloni non sosterrà il candidato della Lega, a Ventimiglia, Flavio Di Muro. In questo caso, dovrebbe essere determinante un vertice nazionale della Lega, in programma giovedì prossimo, in cui si dovrebbe decidere la linea del partito nei capoluoghi di provincia.

Lunedì pomeriggio la presentazione di Zarbano a Imperia

“Noi abbiamo soltanto il dovere di portare il simbolo del partito nei Comuni sopra i quindicimila abitanti - aggiunge -. Lunedì pomeriggio, a Imperia, presenteremo il nostro candidato (Luciano Zarbano, colonnello dei carabinieri, ex comandante provinciale dell’Arma, di Imperia, ndr). L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono sostenerlo”.

Parlando poi degli altri Comuni al voto, Ballerari ha affermato: “Abbiamo parlato soltanto dei Comuni in cui si può andare al ballottaggio. Su Sarzana siamo d'accordo che il candidato sia il sindaco uscente Cristina Ponzanelli. Su Sestri Levante avevamo convenuto per un candidato, Diego Pistacchi, che non è stato ancora confermato”.

Fabrizio Tenerelli