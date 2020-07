Vicesindaco di Taggia Chiara Cerri candidata con Toti alle regionali

Chiara Cerri, vicesindaco del comune di Taggia, sarà candidata alle prossime elezioni regionali con Cambiamo.

La decisione è stata presa nelle scorse ore, dopo che il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e

l’assessore regionale Marco Scajola, in un clima di confronto con l’amministrazione comunale, hanno

maturato la decisione di promuovere la candidatura di Chiara Cerri.

Questi anni di condivisione e grande vicinanza tra i progetti della lista civica Conio e la Regione Liguria hanno

avuto come conseguenza naturale la candidatura di una importante figura istituzionale come quella di Chiara

Cerri che porterà la sua esperienza civica all’interno del progetto regionale.

Al momento dell’elezione nel 2017, Chiara Cerri, ha ottenuto il maggior numero di preferenze ed era prima

anche nelle quote rosa, numerose all’interno di questa amministrazione comunale. All’indomani

dell’insediamento del sindaco Mario Conio, Chiara Cerri ha assunto il ruolo istituzionale di vicesindaco e

deleghe quali: sviluppo economico e produttivo (commercio, attività produttive, bilancio), finanziamenti e

partenariato.

Con la candidatura di Chiara Cerri con Cambiamo, per la rielezione di Giovanni Toti, si consolida così un

rapporto forte visto in questi anni tra l’amministrazione regionale e quella comunale. In caso di vittoria alle

elezioni, a settembre, tutto lascia pensare che lei non debba rinunciare al suo attuale incarico a fianco del

sindaco Mario Conio.

