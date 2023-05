Torna "piccoli sguardi" al forte di Santa Tecla

Dopo il successo dello scorso anno, domani, sabato 27 maggio, tornano al Forte di Santa Tecla i laboratori di arte, gioco e creatività rivolti ai bimbi da 0 a 6 anni.

“Piccoli sguardi: cittadinanza e bellezza”

Tante occasioni di incontro tra servizi e scuole dedicati all’infanzia e alla città, rivolte a insegnanti, educatori, bambini e genitori, a conferma di una nuova filosofia del museo come spazio sociale. L’evento si delinea come tappa di un percorso di continuità tra nidi e scuole dell’infanzia cittadini: sono circa 200 i bimbi iscritti e oltre 80 gli adulti.

L'assessore ai servizi alla persona e promozione del benessere Costanza Pireri

“E’ con vero piacere – che accogliamo la seconda edizione di questo progetto, capace di avvicinare adulti e bambini ad una dimensione di attenzione e cura. L’intento è sviluppare un sistema educativo partecipato e inclusivo, presupposto necessario per qualsiasi forma di vita in comune. Ringrazio la Direzione regionale Musei Liguria per l’ospitalità, i servizi educativi per la prima infanzia, gli istituti comprensivi e quelli privati e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”.

L'evento

In mattinata è previsto un momento seminariale inteso come narrazione e documentazione di un’esperienza che è tappa di un percorso sostenuto con la finalità di avviare interazioni in rete nel sistema dei servizi 0/6. Tutti i soggetti sono coinvolti in un modulo di formazione comune di 25 ore, curata da ArteBambini con il dottor Mauro Speraggi, il quale ha ispirato un approccio educativo che, attraverso la scoperta esperienziale, possa valorizzare linguaggi multipli. La progettazione e organizzazione del progetto è curata dalla coordinatrice pedagogica, dott.ssa Maria Grazia Fossati.

Il programma della giornata:

Convengo rivolto a educatori, insegnanti, genitori dalle 9 alle 13, ore 9 apertura e iscrizioni, ore 9.30 saluti istituzionali, ore 10 interventi, attività rivolte a bambini da zero a sei anni di età insieme a genitori dalle ore 12 alle 19:15.