Ad Alassio il "Torneo della Befana" riparte con un nuovo format

Dal 3 al 7 gennaio torna, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, il "Torneo della Befana": la cinque giorni di volley che si svolgerà ad Alassio e nelle città dei dintorni.

65 squadre provenienti da tutto il Nord Ovest per cinque diverse categorie

La kermesse giovanile, giunta alla 23ima edizione, quest'anno si divide in due con più sedi di gioco, finali e premiazioni: le categorie Under 12-14-18 scenderanno infatti in campo dal 3 al 5 mentre gli Under 13 e 16 saranno di scena dal 5 al 7 gennaio. Ad esclusioni della Under 12, che avrà due ragazzi in campo, la competizione è riservata al gentil sesso e si svolgerà oltre che ad Alassio ad Andora, Ceriale, Toirano, Loano, Diano Marina e San Bartolomeo al mare

“Prima ancora di un evento agonistico, il Torneo della Befana è una festa e un modo per rivedere tanti amici e conoscenti con cui si condivide la grande passione per il volley." afferma il presidente dell’Alassio Volley, Giancarlo Bertolotto "E’ stato triste dover rinunciare alle scorse due edizioni ed è con gioia che dopo tre anni torniamo alla normalità, con un nuovo format, studiato anche per evitare un eccessivo affollamento. In pratica nella giornata di giovedì 5

avremo un passaggio di testimone: si completeranno i tabelloni di tre categorie, per lasciar spazio ad altre due. In generale, fa piacere notare che, oltre ad alcuni club che storicamente partecipano alla nostra manifestazione, abbiamo anche delle new entry. Ovviamente numerose saranno le famiglie al seguito dei partecipanti, con un importante indotto dal punto di vista turistico”.

Difficile ripetere i successi delle passate edizioni

Nell’edizione 2020 si registrarono due successi liguri e tre piemontesi. Per i club della nostra regione non sarà facile replicare anche per la presenza in gara di società le cui prime squadre militano in Serie A. La manifestazione è organizzata dalla Asd Alassio Laigueglia Volley Pgs, si svolge sotto l’egida di Fipav, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Point Savona, con la collaborazione del Comune di Alassio e delle amministrazioni comunali delle località sedi dell’evento, inoltre con l’assistenza logistica di Gesco srl, Istituto Don Bosco e delle varie associazioni sportive locali, vale a dire Asd Toirano, Golfo di Diana, Gabbiano Andora e San Pio X Loano.

Questo l’elenco completo delle formazioni iscritte e le prime tre classificate dell’ultima edizione, disputata nel gennaio 2020.

Under 18 femminile (12 squadre): Pgs El Gall Grinzane, Lpm Mondovì, Golfo di Diana Diano

Marina, Lemen Almenno (Bg), Intercomunale Cagno (Co), Granda Cuneo, Play Asti, Roero

Vezza d’Alba (Cn), Gs Pino (To), Valle Belbo Canelli (At), Millenium Brescia, Dravelli Moncalieri

(To).

Podio 2020: 1. Vgp Genova, 2. Union Piemonte, 3. Parella Torino.

Under 16 femminile (15 squadre): Cogovalle (Ge), Pgs El Gall Grinzane (Cn), Golfo di Diana,

New Carmagnola (To), Play Asti, Balamunt Lanzo T. (To), Centallo (Cn), Val Chisone (To),

Roero Vezza d’Alba (Cn), Intercomunale Cagno (Co), Albisola, Valle Belbo Canelli (At), Cusio

San Maurizio d´Opaglio (No), Cherasco (Cn), Treviglio 07 e Treviglio 08 (Bg).

Podio 2020: 1. Caselle Torino, Acqui Terme, 3. Got Talent Fossano.

Under 14 femminile (18 squadre): L’Alba, Lpm Mondovì, Pgs El Gall Grinzane (Cn), Golfo di

Diana, Parella Torino Blu, Intercomunale Cagno (Co), Valenza (Al), San Pio X Loano, Play Asti

Silver, Play Asti Gold, Finalmaremola, Caselle (To), Granda Cuneo, Dogliani (Cn), In Volley

Cambiano (To), Millenium Brescia, Parella Torino, Sabazia Vado.

Podio 2020: 1. Libellula Bra, 2. Balamunt, 3. Virtus Biella.

Under 13 femminile (12 squadre): Pgs El Gall Grinzane, Balamunt Lanzo (To), Fenera Chieri

(To), Cogovalle (Ge), In Volley Cambiano (To), Intercomunale Cagno (Co), Maremola Pietra

Ligure, Dogliani (Cn), Ovada (Al), Play Asti, Imperia, Cherasco (Cn).

Podio 2020: 1. Libellula Bra, 2. Lingotto Torino, 3. Vallestura Campo Ligure.

Under 12 mista (7 squadre): Balamunt Lanzo (To), Cherasco (Cn), Maremola Pietra Ligure,

Play Asti 11, PlayAsti 12, Lpm Mondovì, Fenera Chieri (To).

Podio 2020: 1. Cogoleto, 2. Libellula Bra, 3. Parella Torino.