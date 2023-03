Canottieri Santo Stefano al top alle regate di Genova

La Canottieri Santo Stefano al Mare fa il pieno di primi posti alle regate genovesi per la qualifica regionale

Al via domenica, 12 marzo, la prima selezione regionale Liguria, nel campo di regata di Genova Pra', dove si sono confrontati 509 atleti. Le gare disputate oggi sono valevoli per le categorie under17, under19, under23 nelle specialità femminili e maschili del singolo, doppio e due senza, per partecipare al Primo Meeting Nazionale di Piediluco (Terni), che si terrà a fine mese.

Tra le 18 società che oggi hanno partecipato alle selezioni regionali della Liguria anche la Canottieri Santo Stefano al Mare, che vede ben 4 primi posti e altrettanti piazziamenti sul podio, con ben 3 qualificazioni:

1° Alice Ramella, singolo Under23 (qualificata);

1° Alice Ramella, singolo pesi leggeri;

1° Alexander Grisolia, singolo 7.20 Allievi b

1° Arianna Ramella, quattro di coppia Under 17 misto con Alice Mantero Lucia Cambiaso (G.s. Speranza) e Alice Lauletta (lni Sestri Ponente).

A seguire sono saliti sul podio:

2° Mattia Di Pietro, singolo 7.20 Allievi b

2° Arianna Ramella, singolo Under17 (qualificata)

2° Roberto Gotz, quattro di coppia Under 17 misto Sampierdarena con Roberto Terranova Gabriele Verrando, D'Amico Davide.

3° Roberto Gotz doppio under17 con Roberto Terranova (canottieri Sampierdarenesi) (qualificati)

4° Samuele Navone singolo 7.20 Allievi b, al suo esordio nelle competizioni.

Alla regata ha partecipato anche Vittoria Borgognini nella categoria Allievi, anche lei al suo esordio nelle competizioni: unica femmina iscritta, si è piazzata in quarta posizione insieme ai maschi.

I prossimi appuntamenti a Pra’ saranno il 23 aprile, il 28 maggio, il 18 giugno con la chiusura prevista per il 29 ottobre. Le regata del 28 maggio sarà valida per l’assegnazione dei titoli regionali.