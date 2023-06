Carlo Mager, zio di Gianluca, tra i 4 over90 al Torneo “ITF Masters 700 Sanremo 2023”

Tra i partecipanti al torneo anche lo zio di Gianluca Mager

Il torneo “ITF Masters 700 Sanremo 2023” a Ospedaletti e nella città dei fiori

Sono in corso sui campi in terra rossa dei circoli tennis di Sanremo ed Ospedaletti gli incontri del torneo “ITF Masters 700 Sanremo 2023”, il torneo internazionale riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Anche in questa edizione molto numerosa la pattuglia di giocatori stranieri: ben 14 le nazionalità rappresentate con la presenza di parecchi campioni nazionali di categoria. Spettatori di eccezione la campionessa Flavia Pennetta e il consorte Fabio Fognini, qui al circolo per prepararsi per i prossimi tornei. Novità assoluta non solo per questo torneo ma in generale per tutto il circuito ITF (l'organismo internazionale che governa tutto il mondo del tennis), la presenza di ben 4 novantenni, tutti di Sanremo e tutti con un passato di presenza allo storico circolo Tennis Sanremo. Vediamo nel dettaglio le biografie dei 4 veterani della racchetta: Carlo Mager, nato il 7 dicembre 1927, 96 anni, zio del campione Gianluca Mager; Nino Oliva, nato il 18 marzo 1930, 93 anni, entrato al circolo Tennis Sanremo all’età di 15 anni; Sergio Carlo, nato il 27 agosto 1933, 90 anni, entrato da bambino al circolo come aiuto dell'addetto dei campi quando ancora il circolo era gestito dagli inglesi; Aldo Bellesia, nato il 17 ottobre 1933, 90 anni, arrivato da giovane in Liguria come capostazione e da subito tennista agonista.

Grande la passione e ancora più grande lo spirito agonistico dimostrato sui campi del Circolo Tennis di Ospedaletti sotto lo sguardo sorpreso dei bambini della scuola tennis, guidati dal loro maestro della Federazione Italiana Tennis Adriano Parodi. Oltre agli incontri di singolare, particolarmente combattuto l’incontro di doppio che ha visto prevalere la coppia Mager/Bellesia contro la coppia Carlo/Oliva con il risultato di 6/4 6/4.

Si conferma così la grande vocazione tennistica di questo lembo di Liguria, portata avanti dal Direttore della Sanremo Tennis Team, Matteo Civarolo. Oltre al già citato campione Fabio Fognini, nato a Sanremo, la piacevole sorpresa Matteo Arnaldi, in pochi mesi saltato al numero 72 della classifica mondiale ATP, fresco vincitore a Wimbledon contro la stella nascente del tennis cinese Juncheng Sang e Gianluca Mager, miglior classifica mondiale ATP al numero 62, grande potenziale ancora tutto da sfruttare.

Gli incontri proseguono per tutta la settimana con inizio alle ore 08:30 su entrambi i campi di Sanremo e Ospedaletti. Il torneo terminerà domenica 2 luglio. L’accesso è sempre libero.