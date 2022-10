Da Realdo al tetto della Liguria in handbike

Si è svolto nella giornata di sabato 1° ottobre 2022 quello che potremmo definire il 1° raduno di handbike fuoristrada organizzato dalla Polisportiva IntegrAbili sul progetto di uno dei soci fondatori, Marco Orengo. L’ambizioso obiettivo è stato quello di raggiungere il “tetto della Liguria” cioè la cima del Monte Saccarello a quota 2200 m. partendo da Realdo.

Alla partenza erano presenti 6 handbikers e 8 ciclisti, provenienti dalla Liguria e dal nord d’Italia oltre al personale di assistenza e di supporto tecnico.

La manifestazione è stata sponsorizzata dalla Officina Ortopedica Sanremese di Rosella Lorenzon e dal Conad City San Martino per il punto di ristoro allestito in quota.

L’escursione ha raccolto l’entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, le condizioni meteo particolarmente favorevoli hanno reso la giornata molto gratificante. Un’esperienza quindi sicuramente da ripetere alla scoperta di nuovi itinerari accessibili nel territorio delle Alpi Liguri.

Per i non addetti ai lavori si precisa che l’handbike è una speciale bicicletta a 3 ruote utilizzata da persone con disabilità motoria, in cui la spinta al movimento viene esercitata con le braccia, adeguatamente attrezzata con copertoni da fuoristrada e pedalata assistita può essere utilizzata nei sentieri di montagna. Si prospettano nuovi orizzonti per il ciclismo su handbike offroad.