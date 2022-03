Ginnastica Riviera dei Fiori fine settimana di gara, tutti i risultati

multisport Green Camp Sanremo che da martedì 22 marzo riparte dopo la pausa ‘invernale’ presso il cortile della Scuola Media Pascoli e i Giardini di Villa Nobel

Sabato 19 marzo al PalaMarco di Albenga si è svolto il Torneo Gold Italia junior /senior di ginnastica ritmica, gara del settore gold tra le più ‘difficili’ per le richieste tecniche elevate. Poche le società e le ginnaste iscritte alla gara, (una ventina in totale), con la Ginnastica Riviera dei Fiori che ha partecipato grazie alla tenacia e l’impegno della sua ginnasta Eleonora Oggero . In questa occasione, e non è cosa consueta, le junior 2 e 3 sono state raggruppate in un’unica classifica al meglio del totale di due attrezzi. Eleonora ha eseguito due esercizi dinamici alla palla e al cerchio, classificandosi ottava, con i tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion soddisfatti per quanto la loro ginnasta ha saputo esprimere in una gara che vedeva in pedana le migliori ginnaste liguri o di altre regioni ma tesserate in Liguria. Essere presenti in queste competizioni di livello, aiuta la crescita dell’ intero settore di ritmica societario , che può contare su un numeroso ed appassionato vivaio .

Domenica 20 marzo, presso il Polo Sportivo del mercato dei fiori , organizzata dal Comitato Ligure della Federginnastica in collaborazione con la Ginnastica Riviera dei Fiori, si è svolta la 1ª prova del campionato regionale di ginnastica artistica femminile individuale settore silver .Ben 7 ginnaste ( con Camilla Guastamacchia assente in questa prova) che si sono alternate agli attrezzi volteggio, trave e corpo libero, con la sola classifica assoluta col totale dei tre attrezzi. Nel livello B, sono tre i primi posti ottenuti dalla Riviera con Sara Pappaterra nelle allieve 4 , Camilla Longo nelle junior 1 e Sofia Speciale nelle junior 2, con Alice Bovenzi classificata al 5° posto nelle allieve 4.Per il livello A , tre allieve , dopo una serie di esercizi al volteggio con punteggi in linea con il podio, sono passate alla trave dove alcune cadute le hanno ‘penalizzate’ terminando la gara, Martina Parente al 6° posto con le compagne Lorenza Zunino e Ilaria Vitulano al 7° posto con lo stesso punteggio. Questo è stato il primo appuntamento della stagione agonistica dell’artistica, ed i tecnici Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi stanno preparando le prossime gare in programma domenica 27 marzo e sabato 2 aprile a Genova .

La Riviera dei Fiori è , con L’ Olimpia Basket e la NLP Sanremo , promotrice del progetto multisport Green Camp Sanremo che da martedì 22 marzo riparte dopo la pausa ‘invernale’ presso il cortile della Scuola Media Pascoli e i Giardini di Villa Nobel resi disponibili dal Comune di Sanremo grazie ad un’innovativo progetto , Sport nei Parchi, che permette a varie associazioni del territorio di svolgere lo sport all’aperto in luoghi accoglienti ed organizzati. Sempre nel Parco prosegue la nostra proposta nell’ambito della salute e fitness della FGI. Il Life Long Training, allenamento permanente per adulti ed anziani, è una interessante e varia opportunità per svolgere una sana attività fisica all’aperto .E’ notizia di questi giorni che il nostro gruppo si è iscritto alla 8th Golden Age Gym Festival FIG in programma a Madeira in ottobre.

Il Green Camp Sanremo avrà durata trimestrale, possono aderire giovani dai 6 ai 14 anni, e l’obiettivo e quello di avvicinare e far praticare varie discipline sportive( Basket, Volley, Ginnastica , Atletica, Calcio ed altro), con finalità ludiche praticate all’aperto .Per info su queste due proposte scrivere a greencampsanremo@gmail.com

