I risultati dell'Archery Club Ventimiglia

Si è svolta ieri la gara organizzata dalla compagnia arcieri 5 stelle, gara sui 70 – 60 – 50 round, con la partecipazione di 60 arcieri della Liguria, Piemonte e Lombardia. L'Archery Club Ventimiglia era presente con 4 arcieri, perché la maggioranza in questo periodo sono in ferie. Ecco i risultati:

Arco Olimpico Master Femminile:

3° Antonella Merigone

Arco Olimpico Master Maschile:

9° Fabio Pavone

Arco Olimpico Giovanissimi Femminile:

1° Margherita Maccario

3° Ludovica Maccario con un ottimo punteggio

Gli arcieri erano accompagnati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi, era presente per il comitato regionale Liguria, Antonella Merigone, Flavio Siri e Matteo Medinelli. Con oggi in Liguria terminano le gare all'aperto alle lunghe distanze. Prossimo appuntamento per l'Archery Club Ventimiglia il 4 Settembre a Fossano, Cuneo.