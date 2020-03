Mager e Fognini show: vincono a Cagliari

Mager e Fognini vittoriosi

Liguria di Ponente protagonista alla Coppa Davis che si disputando a Cagliari in questi giorni.

Con la squadra italiana scende in campo per la prima volta in azzurro Gianluca Mager. Il sanremese si trova di fronte il sud coreano Nam. Mager si sblocca nel primo set trovando subito una palla break nel terzo gioco e mettendo il gioco avanti per il 2-1. Il secondo set comincia in salita per Mager ma poi mette in cassaforte il risultato per 6-3 7-5.

Anche Fognini porta a casa un ottimo risultato. Una bella partita per l’azzurro che si porta subito avanti con un break in apertura. L’Italia chiude il set 6-0. Secondo set con un po’ di brivido per l’armese che concede all’avversario, Duckhee Lee 4 aplle break .

Un vantaggio che però dura poco: Fognini torna avanti con un break per 3-2 e servizio per poi chiudere l’incontro 6-0 6-.