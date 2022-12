Marocco-Portogallo 1 a 0 e ad Imperia e Sanremo i tifosi festeggiano

Sono centinaia i marocchini della provincia di Imperia in festa per la vittoria del Marocco contro il Portogallo per 1-0, risultato che premia la squadra nordafricana con l’accesso in semifinale ai mondiali di calcio del Qatar.

E' la prima volta che una squadra africana supera i Quarti di Finale a una competizione mondiale

I tifosi si sono radunati in piazza Colombo a Sanremo e in piazza Dante, a Imperia: chi a piedi e chi con la classica sfilata in automobile, mostrando fieri la bandiera del proprio Paese. Canti, petardi e cori hanno fatto da sfondo anche a Ventimiglia. Un risultato storico, che rende l’idea di quanto la comunità marocchina sia presente, ormai da molti anni, nell’estremo lembo di Liguria.