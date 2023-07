Ottimi risultati dei ciclisti della Ponente Gravity di Bordighera

L'ultima gara al Passo del Tonale in Trentino

Gli atleti del team “Ponente Gravity” si riconfermano tra i primi classificati, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso della prima prova di discesa in mountain bike, svoltasi lo scorso 4 giugno a Caldirola, frazione di Fabbrica Curone, in provincia di Alessandria. Ieri, infatti, hanno partecipato a una gara che si è disputata sul Passo del Tonale, in Trentino.

Su oltre 250 partecipanti, il 17enne Arturo Bellan si è piazzato in settima posizione di categoria

mentre Pietro Gemme si è classificato quattordicesimo. I giovanissimi atleti saranno impegnati il prossimo 26 agosto a Cervinia (Aosta) per la terza prova del campionato nazionale.

Fabrizio Tenerelli