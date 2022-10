Rally, il programma di oggi

Verifiche, fatte. Shake Down, finito. Ieri, la prima giornata del 37° Sanremo Rally Storico e della concomitante 36esima Coppa dei Fiori di regolarità a media si è conclusa alle 18 con il termine delle verifiche sportive e tecniche nel Piazzale Adolfo Rava di Sanremo e lo Shake Down sull’asfalto di San Romolo, appena sopra Sanremo.

Rally, ieri le verifiche e lo shake down

Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli ammessi alla gara, con 66 dei 69 iscritti al Rally Storico che hanno regolarmente verificato e 22 dei 23 iscritti alla regolarità, e tutti i big pronti al via. Saranno quindi i finnici Ville Silvasti e Risto Pietiläinen a lasciare per primi la pedana di Corso Imperatrice a Sanremo, seguiti dagli austriaci Mats Myrsell-Esko Juntila con la loro Ford Sierra Cosworth, i due equipaggi che guidano la classifica europea nel loro raggruppamento.

Il primo pilota italiano a scattare sarà il friulano Pietro Corredig con la moglie Sonia Borghese che avrà il numero 12 sulle portiere della sua BMW 2002 Ti. Da seguire la prova del leader del campionato italiano Angelo Lombardo con Roberto Consiglio alle note della Porsche 911 Carrera RS con il numero 18, seguito dalla vettura gemella di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, che detiene il maggior numero di vittorie al Sanremo, con quattro successi assoluti. Atteso anche il pilota locale Maurizio Pagella affiancato da Francesco Zambelli, che vanta il maggior numero di partecipazioni alla gara del Piemonte Ligure con ventuno partecipazioni.

Presenti anche tutti i big della regolarità, che seguirà il rally sulle prove speciali con i vincitori dello scorso anno, Paolo Mercattij-Francesco Giammarino a guidare il gruppo

Il programma di oggi venerdì 14 ottobre

Venerdì 14 ottobre (ore 8.30). Partenza prima tappa. Corso Imperatrice – Sanremo

Le prove speciali della prima tappa

1) Colle d’Oggia (10, 74 km – ore 9.33); 2) Passo Teglia (9,17 km – ore 9.58); Remote Service Zone – Molini di Triora (ore 10.16/10.31); 3) Langan (19,15 km – ore 10.40); Riordino e Parco Assistenza – Vecchia Stazione, Sanremo (ore 12.00/13.30). 4) Colle d’Oggia (10, 74 km – ore 14.33); 5) Passo Teglia (9,17 km – ore 14.58); Remote Service Zone – Molini di Triora (ore 15.16/15.31); 6) Langan (19,15 km – ore 15.40); Parco Assistenza – Vecchia Stazione, Sanremo (ore 17.00/17.45)

Venerdì 14 ottobre (ore 17.45). Termine prima tappa. Parco Chiuso Piazzale Adolfo Rava Sanremo

La prima tappa misura 228,21 km di cui 78,12 km suddivisi in sei prove speciali .

Le prove speciali della seconda tappa

Sabato 15 ottobre (ore 8.15). Partenza seconda tappa. Piazzale Adolfo Rava Sanremo

7) Vignai (14.23 km, ore 9.11); Remote Service Zone – Bajardo; 8) Bignone (10,51 km – ore 9.46); 9) Coldirodi (7.03 km – ore 10.07); Riordino e Parco Assistenza – Vecchia Stazione, Sanremo (ore 10.37/11.57). 10) Vignai (14.23 km, ore 12.38); Remote Service Zone – Bajardo; 11) Passo Ghimbegna – Orlando Dall’Ava (18,41 km – ore 13.13); Parco Assistenza – Vecchia Stazione, Sanremo (ore 14.03/14.13). Termine seconda tappa. Piazzale Adolfo Rava

La seconda tappa misura 144,89 km di cui 80,48 km suddivisi in cinque prove speciali .

Sabato 15 ottobre (ore 14.30). Palco arrivi e premiazioni Corso Imperatrice – Sanremo

Il 37° Sanremo Rally Storico misura 373,10 km di cui 142,53 km suddivisi in due tappe e undici prove speciali .

Sabato 15 ottobre (ore 16.00). Pubblicazione classifiche

L’edizione 2021 del Sanremo Rally Storico fu vinta da Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, Porsche 911 SC RS, in 1.29’52”1 precedendo Matteo Musti-Claudio Biglieri (Porsche 911 Carrera RS 3.0, a 20”7) e Matteo Luise-Fabrizio Handel (Subaru Legacy 4WD, a 1’57”3).