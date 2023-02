Record di partecipazione alla nona edizione della 420&470 The Carnival Race, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con il prezioso sostegno del Gruppo Cozzi Parodi, nella magica location di Marina degli Aregai.

Record di partecipanti alla Carnival Race

185 barche per la classe 420 e 15 per la classe 470, provenienti da ben 13 nazioni: Spagna, Germania, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Grecia, Lituania, Croazia, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Turchia e Italia si sono date appuntamento per quattro giorni di regate. Il vento leggero e il mare calmo hanno consentito di disputare 5 bellissime prove con uno scarto applicato. Nella classifica generale classe 420 Open si aggiudicano il gradino più alto del podio gli spagnoli Badia – De Maqua, secondi i greci Sotiriou-Koulouris e terzi gli spagnoli Mesquida-Villanueva.

Sul podio femminile classe 420 grande successo per lo Yacht Club Sanremo che si porta a casa un primo posto con l’equipaggio Greganti – Lanteri ed un quinto posto con l’equipaggio Terzi – Gentili. Al secondo posto le tedesche wehrle – Rinn, inseguite dalle italiane Michelini – Bonifaccio. Primo equipaggio femminile Under 17 le tedesche Spitz – Albani, primo Open Under 17 gli italiani Vucetti – Bonifacio. Per la classe 470 hanno primeggiato l'equipaggio italiano della Marina Militare Ferrari – Caruso. Secondi i greci Pappa – Michalopoulos. Terzi gli Sloveni Mrack – Bozic.

Le condizioni favorevoli ed un’ organizzazione di alto livello hanno permesso che questa regata sia diventata una delle più frequentate nel mondo della classe 420. Lo Yacht Club Sanremo non si ferma: il prossimo week end tornerà nelle acque matuziane il Campionato Invernale West Liguria con la quarta ed ultima tappa “Festival della Vela”, per poi tornare a Marina degli Aregai con l'appuntamento con la Kinder Cup classe Optimist, prevista dal 3 al 5 Marzo, dove sono attese circa 400 imbarcazioni. Sempre a marzo la classica International Italian Dragon Cup trofeo Paul&Shark. Sempre a Marina degli Aregai ad Aprile il 29 3 30 il Trofeo Gianni Cozzi alla sua 17° edizione con le vele d’altura e a Maggio, dal 12 al 20 i Campionati Europei classe 470.