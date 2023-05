Ricco medagliere per i judoka di Tsukuri a Novi Ligure

Sabato 20 e domenica 21 maggio lo Tsukuri Judo Ventimiglia si è visto impegnato al 37° Trofeo di Judo Città di Novi Ligure con 17 gli atleti che si sono ben distinti ottenendo ottimi risultati.

Ecco le medaglie vinte dal team Tsukuri

Andiamo al medagliere. Oro: Catassi Gabriele, Politi Francesco. Argento: Adinolfi Federico, Croesi Riccardo. Bronzo: Friuli Gabriele, Rossi Marcel, Marandino Andrea, Nucera Geremia, Trucchi Viola, Adinolfi Stefano, Mancarella Antonio, Marchetta Pietro, Orengo Giovanni, Marchetta Samuele, Mercurio Tania, Sansò Francesco, Quinto Morsia Andrea Settimo Franze Marco.

Al termine dei 2 giorni di gara la società si classifica sesta su più di sessanta società presenti. "Siamo soddisfatti dei risultati e consapevoli che bisogna sempre migliorare lavorando con costanza e impegno per crescere e progredire. Un plauso ai tecnici Catassi, Biamonti, Morsia che hanno seguito i ragazzi durante le 2 giornate di gara e al grande gruppo dei genitori che dimostrano sempre grande passione per la nostra disciplina seguendo tutte le competizioni in giro per l'Italia. La nostra società sportiva affiliata al CSEN ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI è in continua crescita spaziando dai preagonisti agli amatori agli agonisti e master, obbiettivo che ci siamo posti quasi 10 anni fa e che oggi vediamo raggiunto, ogni corso è fatto di persone che vivono il Judo in piena armonia e trovano da noi un ambiente familiare che li accompagna e li fa crescere".