Rizzo salva la Sanremese al 95'

Nella dodicesima di ritorno la Sanremese ospita la Castellanzese. Biancoazzurri senza Aita squalificato e gli infortunati Fischer, Mauro, Mesina, Maugeri e Bohli. Rispetto al match di mercoledì col Chisola torna Bregliano in difesa; conferma per il giovane Panattoni al centro dell’attacco. Panchina inizialmente per Bechini, Valagussa, Pellicanò e Scalzi.

La cronaca

Il primo tiro dopo 4 minuti è di Giacchino, palla sul fondo.

Al 24’ Nouri parta largo da sinistra, entra in area, si accentra e tira, palla fuori.

Al 27’ Gagliardi serve in area Panattoni, l’attaccante con un gran controllo elude l’intervento del difensore, ma Pilotti sceglie bene il tempo dell’uscita bassa e fa suo il pallone.

Al 29’ tiro di Gagliardi dal limite, palla a lato. Il numero 10 si ripete un minuto dopo su assist di Rizzo dal vertice destro dell’area, il suo tiro in diagonale esce a fil di palo non di molto.

Al 33’ Castellanzese pericolosa per la prima volta in avanti: Cocuzza mette in mezzo dalla destra, Todaj a pochi metri dalla linea di porta cicca clamorosamente la sfera, la difesa biancoazzurra libera.

Al 44’ punizione dal limite per la Sanremese: batte Gagliardi, la palla deviata da un avversario in barriera termina in angolo di poco sopra la traversa.

Al 46’ tiro di Rizzo dalla sinistra, Pilotti si tuffa e respinge.

Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Sanremese inizia di nuovo in attacco.

Al 51’ tiro di Rizzo da destra, il tocco di Aperi nel cuore dell’area è debole, la palla sfila sul fondo.

Al 53’ primo cambio nella Sanremese: entra Riviera, esce Nouri.

Al 61’ si fa viva la Castellanzese: tiro dal limite del nuovo entrato Ababio, para a terra Tartaro.

Pochi secondi dopo, sempre al 61’, secondo cambio nella Sanremese: entra Pellicanò, esce Panattoni.

Al 63’ tiro centrale di Rizzo dalla media distanza, para a terra Pilotti.

Al 66’ terzo cambio nella Sanremese: entra Valagussa, esce Giacchino.

Al 76’ quarta sostituzione nella Sanremese: entra Scalzi, esce Larotonda.

Al 78’ Scalzi si fa subito notare con un’azione personale: l’attaccante si accentra e tira dal limite, palla sul fondo.

All’83’ tiro di Esposito dal limite, palla a lato.

La Sanremese continua ad attaccare a testa bassa alla ricerca del gol, la Castellanzese si difende con le unghie e con i denti. Gli sforzi dei matuziani vengono premiati nell’ultimo dei cinque minuti di recupero: da una rimessa laterale di Bregliano dalla destra si genera l’ennesima mischia, la palla arriva al limite a Rizzo che col sinistro tira di prima intenzione, il pallone si infila a fil di palo nonostante il tuffo di Pilotti. Sanremese in vantaggio! Esplode il Comunale!

C’è solo il tempo di annotare l’espulsione per proteste dalla panchina del tecnico della Castellanzese Mazzoleni e l’ammonizione di Rizzo che nell’esultanza si toglie la maglietta. Finisce 1-0 per la Sanremese che mette in cascina altri tre punti. Domenica, prima della sosta, si torna in Piemonte per affrontare il Chieri.

IL TABELLINO

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi, Aperi, Giacchino (66’ Valagussa), Panattoni (61’ Pellicanò), Rizzo, Nouri (53’ Riviera), Larotonda (76’ Scalzi). A disposizione: Ferro, Bechini, Del Barba, Owusu, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini

CASTELLANZESE: Pilotti, Compagnoni (60’ Ababio), Raso (81’ Bressan), Esposito, Bolis, Bigotto (68’ Ibe), Bagatini, Derosa, Todaj (76’ Folla), Ramires, Cocuzza (68’ Mandelli). A disposizione: Ciancio, Poretti, Curia, Arcangeloni. Allenatore Achille Mazzoleni

ARBITRO: Alessandro Colelli di Ostia Lido

ASSISTENTI: Francesco Tragni di Matera, Paolo Cufari di Torino

RETE: 95’ Rizzo

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti Aperi, Nouri, Compagnoni, Giacchino, Mandelli, Ababio, Larotonda, Giannini, Rizzo. Espulso al 95’ l’allenatore della Castellanzese Mazzoleni. Angoli 2-1 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 5’ st

Foto: facebook/Sanremesecalcio