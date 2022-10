Sanremese vince a casa del Chisola

Trasferta in Piemonte per la Sanremese che nella decima giornata di andata fa visita al Chisola, compagine neopromossa che occupa la terz’ultima posizione in classifica. Si gioca a Vinovo, allo stadio Comunale Dino Marola. Mister Giannini deve rinunciare agli infortunati Fischer e Mauro e recupera capitan Bregliano che torna dopo la squalifica. Tra i titolari conferme per Bechini e Secondo in difesa e per Basso in cabina di regia. Solo panchina invece per Mikhaylovskiy e Aita. Tribuna per Scalzi e Maugeri non al meglio.

La Sanremese parte subito all’attacco. Passano 15 secondi e ci prova Maglione con una bella acrobazia in area, palla fuori.

Al 4’ la replica del Chisola: Bellucca per Spoto al limite dell’area, tiro di prima intenzione, palla alta.

Al 5’ Camilli semina il panico sulla sinistra e mette in mezzo, la palla attraversa tutta l’area piccola ma nessuna maglia biancoazzurra riesce a intervenire.

Al 15’ punizione di Gagliardi da sinistra, testa di Camilli, palla fuori.

Al 18’ serpentina di Gagliardi sulla sinistra, il tiro del numero 10 matuziano termina alto sopra la traversa.

Al 23’ si riaffacciano in avanti i padroni di casa: punizione dalla destra di Menon, colpo di testa di Spoto, palla a lato.

Al 25’ azione personale di Rizq, il tiro centrale dell’attaccante viene parato senza problemi da Tartaro.

Nella fase centrale del primo tempo la Sanremese fa girare la palla ma non crea pericoli, il Chisola si difende con ordine.

Al 42’ Maglione scende palla al piede a sinistra poi serve Gagliardi, il tiro del centrocampista dal limite si perde sul fondo.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa al 48’ azione pericolosa del Chisola: Spoto mette in mezzo da destra, la palla attraversa l’area piccola, Rizq entra in spaccata ma mette sul fondo di pochissimo.

Al 50’, sugli sviluppi di un corner battuto da Rizzo, Basso mette in mezzo, Valagussa ben piazzato controlla di petto ma non riesce a concludere, Montiglio blocca.

Al 54’ si fa vedere Rizq con una conclusione velenosa dal limite, la palla si infrange sul palo. Che brivido!

Al 63’ tiro dal limite di Facelli, para Tartaro.

Al 65’ doppio cambio nella Sanremese: entrano Marchisone e Pellicanò, escono Gagliardi e Camilli.

Al 67’ angolo di Basso, acrobazia in area di Aperi, palla fuori.

Passa un minuto e la Sanremese si porta in vantaggio: l’azione si sviluppa a sinistra con Rizzo, uno – due con Pellicanò, poi lo stesso Rizzo conclude il tutto spedendo il pallone alle spalle di Montiglio. Chisola – Sanremese 0-1! Per Rizzo è il terzo gol consecutivo!

La Sanremese si scrolla di dosso la tensione e iniziano a fioccare pericoli dalle parti di Montiglio.

Al 72’, sugli sviluppi di un corner battuto da Basso, Bregliano di testa va vicino al raddoppio.

Al 73’ e al 74’ ci prova per due volte ancora uno scatenato Rizzo, palla prima fuori e poi in angolo.

Al 75’ grande azione di Marchisone che va via in mezzo a due uomini sulla destra, Montiglio è costretto ad un’uscita disperata per far sua la sfera.

Al 76’ tiro dal limite di Rosano, palla fuori.

Tra il 77’ e l’82’ la Sanremese effettua tre cambi: entrano Mikhaylovskiy, Del Barba e Aita, escono Bechini, Secondo e Aperi.

All’86’ si fa vedere in avanti il Chisola: punizione da lontano di Nacci, Tartaro si supera e mette in angolo. Sugli sviluppi del corner il colpo di testa di Garcetti termina sul fondo.

Passa un minuto e la Sanremese chiude il conto: Del Barba va via sulla sinistra e mette in mezzo, Valagussa controlla e con un gran destro trafigge per la seconda volta Montiglio. Chisola – Sanremese 0-2!

Nei cinque minuti di recupero non accade più nulla. La Sanremese espugna il Dino Marola di Vinovo, supera il Chisola e porta a casa altri tre punti importanti, restando nella scia della capolista Sestri Levante. Domenica si torna al Comunale per affrontare il Pont Donnaz.

IL TABELLINO

CHISOLA: Montiglio, Dagasso, Degrassi (46’ Facelli), Grancitelli, Rosano (83’ Barrenechea), Rizq, Menon (62’ Nacci), Cristiano, Viano, Bellucca (79’ Zeni), Spoto (69’ Garcetti). A disposizione: Marcaccini, Bagnulo, Berutti, Giambertone. Allenatore Marcello Meloni

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Bechini (77’ Mikhaylovskiy), Camilli (65’ Pellicanò), Maglione, Gagliardi (65’ Marchisone), Aperi (82’ Aita), Valagussa, Basso, Rizzo, Secondo (81’ Del Barba). A disposizione: Bohli, Urgnani, Ricossa, Giuffrida. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero

ASSISTENTI: Francesco Pirola di Abbiategrasso, Riccardo Marra di Milano

RETI: 68’ Rizzo, 87’ Valagussa

NOTE: giornata coperta, temperatura gradevole, terreno sintetico in buone condizioni. Spettatori 350 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Dagasso, Meloni, Bechini, Aita. Angoli 8-4 per la Sanremese. Recupero 3’ pt, 5’ st.