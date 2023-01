Sanremooutdoor: otto gare nel 2023

Sanremooutdoor in collaborazione con Sanremo Bike School presenta un nuovo programma di otto gare di Cross Country, gare di un'ora da svolgersi su tracciati misti.

Sanremooutdoor: gare in bici alla scoperta del territorio

Si tratta di circuiti semi-cittadini, sia con mountain bìke muscolare che con e-bike. ovviamente in gare distinte e separate.

Le previsioni indicano 100 partecipanti a gara, 50 per la muscolare e 50 per l'E-Bike. Il Cross Country prevede una serie di giri su un percorso da compiere in un'ora. Al termine del tempo prefissato, si fa ancora un giro, l'ultimo. Chi ha fatto più volte il percorso, vince. A parità di numero di giri, c'è un cronometro che si affianca al solo contattore elettronico sulla caviglia dei ciclisti.

La mission dell'iniziativa

Lo spirito che anima le iniziative di Sanremooutdoor continua ad essere quello di voler far conoscere e vivere a quante più persone possibili l'intero nostro territorio, che va dal mare alla montagna.

Queste iniziative, inoltre, hanno importanti ricadute turistiche, poiché attirano atleti e appassionati da tutta Europa, ma sono anche di marketing esperienziale indiretto attraverso i filmati, le foto e le connessioni che gli stessi atleti rilanciano sui loro canali social, che spesso vantano migliaia di followers.

La collaborazione con la Sanremo Bike School di Fabio Carota deriva da anni di collaborazione in diversi eventi, che vanno dalla Urban Downhill alla SUT, senza dimenticare la scuola di mountain bike che sta fornendo basi importanti per la conduzione dei mezzi a due ruote per tanti bambini e ragazzi.

Come spiega il consigliere Mario Robaldo, la finalità, oltre all'evento sportivo in sé, è appunto quella di promuovere il territorio indirettamente attraverso l'esperienza dei partecipanti (molti dal Nord Europa), secondo una formula già ampiamente sperimentata in altre regioni, come in Trentino, ad esempio. Tant'è che saranno realizzati video per ogni singolo centro storico teatro del circuito, da due minuti. Doppia finalità: sia fornire una ricognizione per gli atleti, con le tecniche per salire, sia per promuovere le attività e gli scorci migliori. "Perché- spiega Carota- se un borgo puzza di pipì non ci torni, ma se profuma di Strudel allora sì".

I dettagli operativi di Sanremooutdoor

Il calendario gare di Sanremooutdoor si articolerà su tutto l' arco del 2023, partendo dal comune di Dolceacqua ad aprile, fino a Sanremo nel mese di ottobre con un doppio appuntamento, Cross Country e Urban downhill. Gli altri comuni interessati dalle competizioni sono Bordighera, Taggia, Cipressa, Santo Stefano e anche Diano Castello e per finire, nello spirito di collaborazione con la regione Piemonte, una gara si svolgerà a Limone.

Ci sarà una classifica generale su tutte le gare in calendario ma anche premiazioni ai vincitori di ogni singola competizione. Alla fine di ogni corsa, i partecipanti riceveranno uno spicchio di medaglia che potranno comporre nel caso partecipassero a tutte le otto competizioni in programma. Il vincitore assoluto avrà un ulteriore premio, ancora da definire.