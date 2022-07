Ecco otto eventi dove respirare l'atmosfera del medioevo nell'estate 2022

31 luglio - 7 agosto

Come durante le antiche festività romane, a Ventimiglia per tutto il Medioevo, i giorni dell'Assunta sono un irrinunciabile momento di aggregazione popolare.

Nei tre giorni che precedevano il Ferragosto i giovani si cimentavano in guerresche "bataiole", tra i "barzamin" del Castello e quelli delle Ville, mentre la gioventù si sfidava in spossanti regate, e i notabili preparavano con grande pompa la Processione delle Maestranze.

Dal 1974, le risorte Compagnie di Sestiere ripropongono lo stesso momento festoso con l'Agosto Medievale: con il Palio Marinaro, giochi medioevali, ambientazioni e armigeri

