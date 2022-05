Lucarelli a Cervo, mostre, escursioni e mercatini, tutti gli eventi in provincia

EVENTI

Molti gli appuntamenti per il fine settimana

Molti gli eventi in programma questo fine settimana in provincia di Imperia. Dall'incontro di oggi pomeriggio a Cervo con Carlo Lucarelli (ingresso libero) alla mostra a Villa Ormond, Sanremo, con laboratori a tema floreale; alle 11 spettacolo teatrale Il meraviglioso mondo di Oz e conferenza La lavanda aromatica storica della Liguria ma anche escursioni, mercatini e molto altro dedicato anche ai bambini.

Gli eventi del fine settimana

sabato 14 maggio

BORDIGHERA

Mostra fotografica

Fino al 21 maggio il Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana ospita la mostra "1000 occhi su Bordighera - Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto". Apertura sabato e domenica dalle 16 alle 19

Libri

Alle ore 17 al Tempio Valdese, Via Vittorio Veneto, presentazione del libro "Lina, partigiana e letterata, amica del giovane Calvino - Lettere, Poesie, Scritti inediti di Lina Meiffret’"di Daniela Cassini e Sarah Clarke. Ingresso libero

CERVO

Carlo Lucarelli

Alle 17 all’Oratorio di Santa Caterina, per Cervo in blu d’inchiostro, Carlo Lucarelli presenta Leon (Einaudi, 2021). Ingresso libero

OSPEDALETTI

Premio Venturi: Lezione di giornalismo

Alle ore 16 al Centro culturale polivalente La Piccola, per "Il Cantico della Bellezza 2022", lezione di giornalismo per le scuole superiori con il giornalista torinese Salvo Anzaldi. Momenti musicali con il Duo Sasso-De Franceschi. Ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

Francesco Montanari

Alle ore 21.15 nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero Perché leggere i classici - Da Italo Calvino ad Umberto Eco con Francesco Montanari e Guglielmo Poggi Regio Davide Sacco Produzione Lunga Vita Factory. Info e prenotazioni 347 7302028

SANREMO

Brocante

Dalle ore 9 alle 19 mercatino brocante in piazza San Siro

Villa Ormond in fiore

Dalle ore 10 a Villa Ormond mostre laboratori a tema floreale; alle 11 spettacolo teatrale Il meraviglioso mondo di Oz e conferenza La lavanda aromatica storica della Liguria: diversità e proprietà; alle 11 concerto della Giovane Orchestra Note Libere; alle 15 incontro La via nella Natura; alle 16 musica live e dj set

Andrea Paris

Alle ore 20 al Roof Garden del Casinò di Sanremo cena di gala con spettacolo Magic comedy show di Andrea Paris

Sergio Pennavaria

Alle ore 22 al Circolo La Cave concerto di Sergio Pennavaria con Marco Cravero

VENTIMIGLIA

Antiquariato

Dalle 9 alle 19 in via Aprosio mercatino di antiquariato

Il treno di Biancheri

In occasione della riapertura della tratta Nizza-Ventimiglia-Cuneo, alle 09.55 partenza del convoglio storico Il treno di Biancheri, con soste nelle stazioni di Breil Sur Roya (10.38), Tenda (11.38), Limone Piemonte (12.07), Cuneo (12.40). Ripartenza da Cuneo alle h 16 e arrivo a Ventimiglia previsto per le ore 19

Ventimiglia Wine Festival

Dalle 10.30 con inaugurazione al Teatro Comunale una intera giornata dedicata al vino, con stand, conferenze a tema, cooking show, masterclass e degustazioni guidate in vari punti della città (dalle 14 alle 20 percorso di assaggi di vini del territorio in via Aprosio)

domenica 15 maggio

CESIO

Escursione alla Guardianella

Passeggiata guidata sul Monte Guardiabella in un’escursione lungo lo spartiacque tra la regione alpina e la regione mediterranea, su quello che era il fienile dell’alta Valle Impero, da dove godere di una vista a 360 gradi dalle Alpi Liguri alla Corsica. Ritrovo: ore 09.30 Colle San Bartolomeo (Cesio). Durata: 5 ore. Quota massima raggiunta: 1210m. Difficoltà: E. Iscrizione: obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 14 maggio. Numero massimo di partecipanti: 25 persone. Quota di partecipazione: 10€ a persona (gratuita fino ai 10 anni, ridotta del 50% dagli 11 ai 18 anni). Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939

IMPERIA

Fiera di Maggio

Dalle 9 bancarelle a Porto Maurizio, zona di via Cascione, via XX Settembre e via San Maurizio

SANREMO

Bycfit & walking

Dalle ore 09.30 ritrovo e iscrizioni in piazzale Dapporto (ex stazione FS) per due ore di allenamento con il team Tilldend (quota 15 euro comprensiva di noleggio cuffie per fitness in silent e t shirt). Inizio ore 10

Dal velocipede alla bicicletta da corsa

Al Forte di Santa Tecla, fino al 5 giugno, visitabile la mostra dal titolo “Dal velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi”, esposizione di bici d’epoca. Apertura ore 10.30/13 e 15.30/18. Previsti eventi collaterali

Villa Ormond in fiore

Dalle ore 9 a Villa Ormond mostre, bodypainting, incontri a tema floreale e musica. Ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

Escursione

Passeggiata guidata da Pigna salendo per uno sterrato e poi sentieri fino alle “selle”, passando tra boschi e punti panoramici sulla valle. Ritrovo alle ore 8,15 davanti alla stazione di Ventimiglia , trasporto con l’autobus. Difficoltà Escursionistica. Percorrenza 7 ore 30′. Quota: gratis escursione offerta dal Parco Alpi Liguri. Obbligatoria la prenotazione alla guida Marco Macchi 327 0824866. Mascherina FPP2 (per l’autobus)

Ventimiglia Wine Festival

Dalle 10.30 giornata dedicata al vino, con stand, conferenze a tema, cooking show, masterclass e degustazioni guidate in vari punti della città (dalle 14 alle 20 percorso di assaggi di vini del territorio in via Aprosio)

lunedì 16 maggio

BORDIGHERA

Emozioni in bianco e nero

Nella Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, fino al 22 maggio è aperta la mostra fotografica “Emozioni in bianco e nero” . Aperta tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 17 alle 19

martedì 17 maggio

SANREMO

Museo Civico

Visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 il Museo Civico in piazza Nota 2. Biglietti: intero 5 euro, ridotto 3 euro

mercoledì 18 maggio

BORDIGHERA

L’erbario di Clarence Bicknell

Alle ore 16 nel giardino del Museo Bicknell presentazione del volume L’erbario di Clarence Bicknell. Tra Riviera e Alpi Marittime (Bordighera, IISL, 2020)

VENTIMIGLIA

Sgarbi