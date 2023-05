Piccolo Festival, tre giorni di laboratori, incontri, letture e spettacoli

Da domani 26 maggio a domenica 28 maggio si svolge a Ospedaletti (comune confermato nell'elenco 'Città che legge' dal Centro per il libro e la lettura) la quarta edizione del 'Piccolo Festival'. Saranno tre giorni dedicati alla promozione della lettura, con un ricco programma di appuntamenti in cui il libro diventa protagonista assoluto in varie forme, rivolte al grande e al piccolo pubblico con ingresso libero e gratuito, nei locali de “La Piccola” in via Cavalieri di Malta e negli spazi esterni circostanti, dove saranno presenti stand espositivi di librerie e case editrici.

Quarta edizione del Piccolo Festival a Ospedaletti

Visto il successo delle precedenti edizioni, viene confermato il concorso letterario, quest'anno dal titolo “Ti racconto…Italo Calvino” dedicato al grande scrittore, nel centenario della sua nascita. Gli elaborati partecipanti saranno valutati e premiati, domenica 28, da una giuria di “esperti” del mondo letterario: i giovani e promettenti scrittori locali Gianmarco Parodi e Orso Tosco, e la docente di letteratura Carlotta Londri.

Nel programma proposto non mancheranno momenti di divertimento, come l’evento di magia del giovane prestigiatore bordigotto Marco Scarfò, in arte Mark Rain, che presenterà anche il suo libro Studio sulla cubomagia, o lo scambio di figurine “I Cucciolotti” in collaborazione con la sezione E.N.P.A. di Sanremo.

Le scuole iscritte agli eventi a loro dedicati incontreranno le scrittrici Sabrina Barbetta, Cristina Bertolino, Paola Ravani, Valentina Cavallaro, Patrizia Massano, Maddalena Saeli. Per genitori, educatori ed insegnati sono previsti incontri ed approfondimenti, per i quali verrà rilasciato attestato di partecipazione da inserire nel proprio curriculum formativo.

Questa edizione porta con sé una grande e prestigiosa novità : Il Piccolo Festival, unico in Liguria, è stato selezionato dal Salone del Libro di Torino per il progetto Luci sui Festival, una selezione di festival letterari di tutta Italia, con l’obiettivo di mettere in connessione e dare visibilità ad eventi culturali che permettono a lettori e autori di ritrovarsi e di arricchirsi. Il Salone, che si è svolto nei giorni scorsi, ha acceso i riflettori sul Piccolo Festival e una delegazione del Comune di Ospedaletti, rappresentata dall’assessore Giacomo De Vai e dalla responsabile del servizio turismo e cultura Vanessa Donzelli hanno presenziato a Torino con uno spazio espositivo dedicato e illustrato il programma della manifestazione nella tavola rotonda “Fiere e festival vs librerie”.

Il programma completo de 'Il Piccolo Festival 2023' è visibile sulla pagina facebook dedicata, https://www.facebook.com/ILPICCOLOFESTIVAL, e sul sito del Comune https://www.comune.ospedaletti.im.it/turismo/