Presentata questa mattina la prima edizione di Expo Valle Impero che si terrà il prossimo weekend 2,3 e 4 giugno a Chiusavecchia e nei comuni del comprensorio.

Prima edizione di Expo Valli Impero e Maro, un contenitore di eventi enogastronomici e di scoperta del territorio delle due valli alle spalle di Imperia. Sono coinvolti i comuni di Chiusavecchia (capofila), Borgomaro, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco e Chiusanico. Ricchi programmi nella tre giorni tra escursioni, laboratori, stand, degustazione e dimostrazioni.

Venerdì 2 giugno

ore 9 - Escursione guidata alla scoperta della valle del Maro, da Borgomaro ad Aurigo

ore 9.30 - Apertura stand espositivi aziende agroalimentari e artigianali della valle Impero e del Maro nel centro di Chiusavecchia

ore 11 - LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa presso centro ricreativo Chiusavecchia

ore 11 - Apertura stand gastronomici a cura delle pro loco e delle associazioni delle valli Impero e Maro – piatti tipici della tradizione

ore 15 - Assaggia la Liguria: STORIA E DEGUSTAZIONE DI OLIO RIVIERA LIGURE DOP centro ricreativo Chiusavecchia

ore 15.30 - Laboratorio del Gusto del Sale della Liguria a cura dell’Associazione Antiche Vie del Sale - Strade del Mare • con gli chef Renato Grasso • Rossano Balini. Presso tensostruttura in piazza Devia

ore 16.30 - Assaggia la Liguria: STORIA E DEGUSTAZIONE DI OLIO RIVIERA LIGURE DOP centro ricreativo Chiusavecchia

ore 18 - Spettacolo teatrale al centro ricreativo Chiusavecchia “Pesto! Un racconto ligure” – spettacolo teatrale esperienziale Compagnia Teatro del Piccione con gustosissimo finale (10€/persona previa prenotazione)

ore 21 - Serata danzante con Cristian e la Luna nueva band Presso tensostruttura in piazza Devia

Sabato 3 giugno

ore 9 - Escursione guidata organizzata dai Comune di Chiusanico e Cesio alla scoperta del territorio Cesio-Passo del Ginestro-Pizzo d’Evigno-Chiusanico-Chiusavecchia

ore 9.30 - Apertura stand espositivi aziende agroalimentari e artigianali della valle Impero e del Maro nel centro di Chiusavecchia

ore 10 Escursione guidate in e-bike a cura di MTB Imperia lungo il percorso Chiusavecchia-S. Lazzaro Reale-Caravonica-Candeasco-Maro Castello-Ville S. Sebastiano-Lucinasco-Chiusavecchia

ore 10.30 Presentazione del progetto PNRR M2C1 Green Communities per la Liguria "Concrete e verdi: due valli sostenibili" riguardanti le valli Impero e Alta Arroscia. Presso tensostruttura in piazza Devia

ore 11 - Visita guidata oleificio Raineri e cantina Ramoino a Chiusanico e Sarola

ore 11 - LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa presso centro ricreativo Chiusavecchia

ore 11 - Apertura stand gastronomici a cura delle pro loco e delle associazioni delle valli Impero e Maro – piatti tipici della tradizione

ore 15 - Assaggia la Liguria: STORIA E DEGUSTAZIONE DI OLIO RIVIERA LIGURE DOP centro ricreativo Chiusavecchia

ore 15.30 - Tavola rotonda: “Sulla scia del pesce azzurro tra il Mediterraneo e l’Europa” Biologia - pesca – commercio – alimentazione

ore 16.30 - Assaggia la Liguria: STORIA E DEGUSTAZIONE DI OLIO RIVIERA LIGURE DOP centro ricreativo Chiusavecchia

ore 18 - Evento speciale al centro ricreativo Chiusavecchia “Pesto! Un racconto ligure” – spettacolo teatrale esperienziale Compagnia Teatro del Piccione con gustosissimo finale (10€/persona previa prenotazione)

ore 19.30 19.30 LaboratorioL’ORMEASCO SECONDO L’AZIENDA AGRICOLA RAMO con Fisar

ore 21 - Serata danzante con PianoB live music cover successi italiani Presso tensostruttura in piazza Devia

Domenica 4 giugno

ore 9 - ​Escursione con la guida Luca Patelli alla scoperta dell’alta valle Impero: Caravonica – San Bartolomeo – Arzeno d’Oneglia – Colle San Bartolomeo. Ritrovo a Caravonica

ore 9 Escursione guidate in e-bike a cura di MTB Imperia lungo il percorso Chiusavecchia -. Gazzelli – Chiusanico – Torria – Cesio – Colle S. Bartolomeo – Aurigo – Chiusavecchia

ore 9.30 - Apertura stand espositivi aziende agroalimentari e artigianali della valle Impero e del Maro nel centro di Chiusavecchia

ore 10 Visita guidata al Museo Guatelli la storia d’Italia attraverso le lattine d’olio a Chiusanico

ore 11 -Evento speciale al centro ricreativo Chiusavecchia “Pesto! Un racconto ligure” – spettacolo teatrale esperienziale Compagnia Teatro del Piccione con gustosissimo finale (10€/persona previa prenotazione)

ore 10.30 Presentazione del progetto PNRR M2C1 Green Communities per la Liguria "Concrete e verdi: due valli sostenibili" riguardanti le valli Impero e Alta Arroscia. Presso tensostruttura in piazza Devia

ore 11 - Visita guidata al Museo Guatelli la storia d’Italia attraverso le lattine d’olio a Chiusanico

ore 11 - LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa presso centro ricreativo Chiusavecchia

ore 11 - Apertura stand gastronomici a cura delle pro loco e delle associazioni delle valli Impero e Maro – piatti tipici della tradizione

ore 14 - Balli caraibici Havana Club Bailando con DJ Roby el Gordo: balli caraibici e balli da sala presso la tensostruttura in piazza Devia

ore 15 - LA LIGURIA A OCCHI CHIUSI: profumi e racconti, tracce e gesti dei prodotti DOP e tradizionali liguri

ore 15.30 - Tavola rotonda: “Sulla scia del pesce azzurro tra il Mediterraneo e l’Europa” Biologia - pesca – commercio – alimentazione

ore 16.30 - LABORATORIO EMOZIONALE DI PESTO AL MORTAIO: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa presso centro ricreativo Chiusavecchia

ore 16.30 - Assaggia la Liguria: STORIA E DEGUSTAZIONE DI OLIO RIVIERA LIGURE DOP centro ricreativo Chiusavecchia

ore 19 - Chiusura evento

