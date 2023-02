Al via la fiera della Candelora a San Bartolomeo

Una giornata di sole primaverile ha accolto questa mattina a San Bartolomeo al Mare gli espositori e i primi visitatori della Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere. La fiera più antica della Liguria occupa una larga parte del centro cittadino di San Bartolomeo al Mare e propone cinque aree tematiche: commercio ambulante di ogni genere, stand enogastronomici, animali da cortile, artigianato, piante, hobbistica e street food.

Fiera della Candelora a San Bartolomeo

Particolarmente soddisfatto il Sindaco Valerio Urso: "La Fiera della Rovere è un appuntamento estremamente importante per San Bartolomeo al Mare, sia per gli scambi comemrciali che vi si svolgono, che per la ricaduta turistica immediata, che per l'effetto promozionale. Torniamo alle date tradizionali dopo la pandemia e ci attendiamo un grande riscontro di pubblico, fino a sabato sera".

Entusiasta anche l'Assessore al commercio, Davide Salerno: "La Fiera della Candelora è sempre un appuntamento molto importante e sentito dalla nostra comunità, che rimarca le nostre tradizioni popolari e che ha sicuramente una rilevanza importante per l'aspetto commerciale che si ripercuote su tutto il nostro tessuto produttivo economico. Auspico molti visitatori per queste tre giornate di fiera ma l inizio sembra già molto positivo. Noi lavoreremo già nei prossimi giorni per inserire ulteriori novità dalla prossima edizione".

La Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere si svolge giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 a partire dalle 9.00 ed è organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare, dal Centro Sociale Incontro e dall’Ufficio IAT in collaborazione con Fiori Eventi, Orion Eventi, Museo Civico Lucus Bormani e associazioni Animagramma e Val di Treu, Amici del Cavallo e Asineria del Ciapà.