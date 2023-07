Sagra della lumaca a Villa Viani

Come ogni anno la comunità di Villa Viani diventa ospite per offrire al vasto pubblico degli appassionati una serata mangereccia e danzante di prim’ordine.

Le sere del sabato 29 e della domenica 30 luglio il paese a poca distanza da Imperia e Pontedassio si vestirà a festa per l’annuale sagra delle lumaca e degli spiedini, giunta ormai alla 44ª edizione.

Sagra della lumaca e degli spiedini a Villa Viani

Gli stand gastronomici saranno aperti alle 19; dopo le 21 inizieranno anche le danze il sabato con l’orchestra “Christian e la Luna Nueva”, e la domenica con “Mike e i simpatici”. Si tratta di complessi molto amati in Liguria e dintorni.

La grande esperienza accumulata dal personale della Pro Loco di Villa Viani è garanzia per un'ottima serata con una cena a base di specialità locali, con una particolare attenzione per quelli che sono diventati PRESIDI GASTRONOMICI come lo zucchino trombetta di Albenga, il cui fiore è utilizzato per la preparazione dei prelibati "fiori ripieni" del piatto misto.

Del resto, Villa Viani è una splendida località integra, tranquilla tra gli olivi, ma a poca distanza dalla costa.

Le lumache, in primo luogo, la cui preparazione è legata ad una ricetta tradizionale locale che non è mai andata perduta. E poi spiedini saporiti, patate fritte non surgelate, ma pelate a mano da tutto il paese: questa è cura per il pubblico. Le donne del paese mettono tutta la loro arte culinaria al servizio dei graditi ospiti…e la loro sapienza è veramente tanta…

Come da anni a questa parte, infine, c’è la possibilità di sfidare la fortuna. Bisogna tenere i tagliandi che si ottengono con l’acquisto dei vari piatti e ripresentarsi la sera della domenica: fra tutti i biglietti presenti verrà estratto un gioiello di notevole valore,messo a disposizione dallo sponsor della manifestazione, che, peraltro, è legato alle sue origini di Villa Viani.

Ci sarà inoltre una nuova occasione di rimeditare in modo visivo le impressioni sull’abitato con una votazione pubblica della migliore fotografia ispirata all’abitato.