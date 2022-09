Via Matteotti "invasa" da ballerini di tutto il mondo

Una colorata parata di ballerini flokloristici provenienti da tutto il mondo ha sorpreso negozianti e cittadini questa mattina nella centrale via Matteotti a Sanremo.

La sfilata a Sanremo è a margine del World Folklore Festival, organizzato da Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department, in programma dal 22 settembre al 06 ottobre a Diano Marina, Sanremo e Cannes.