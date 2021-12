Anche "Luca" tra i candidati ai Golden Globes 2022

CERIMONIA IL 9 GENNAIO

l film d'animazione Disney Pixar ambientato in Liguria

C'è anche "Luca", il capolavoro Disney Pixar ambientato nella nostra Liguria e diretto da Enrico Casarosa, tra i candidati ai Golden Globes 2022: il regista ligure concorrerà infatti per il miglior film d'animazione.

La cerimonia il 9 gennaio: tutti i candidati

Il premio Golden Globe è un riconoscimento statunitense assegnato annualmente ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione. Subito dopo al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisione), è il maggiore riconoscimento nel settore cinematografico e televisivo. Anzi, viene spesso definito come "l'anticamera agli Oscar".

Una cerimonia particolare, quella dei Golden Globes 2022: dopo la scelta dello storico network NBC di non trasmetterli per la non inclusione, mancanza di diversità e parte di un sistema corrotto nella Hollywood Foreign Press Association (HFPA), l’evento avrà vita in forma più discreta il prossimo 9 gennaio.