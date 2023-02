É stato Marco Mengoni ad aggiudicarsi, insieme a The Kingdom Choir, con la reinterpretazione di Let It Be dei Beatles, la serata dei duetti del 73° Festival della Canzone Italiana

Mengoni vince la serata dei duetti

Ultimo, sul secondo gradino del podio si è esibito con Eros Ramazzotti, con un medley di quest'ultimo. Al terzo posto Lazza, affiancato da Emma e dal primo violino della scala Laura Marzadori in La Fine di Nesli. Giorgia ed Elisa (con Luce e Di sole e d'azzurro) sono quarte, Mr. Rain con Fasma e Qualcosa di Grande di Cesare Cremonini sono quinti. Marco Mengoni resta il re della classifica generale.

"Libertà la parola chiave"

"Complimenti a Marco Mengoni, grazie Amadeus e grazie Gianni per il Festival che ci state regalando- ha detto il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, sul palco per consegnare il premio (una Lanterna di Genova in Filigrana di Campo Ligure).- Io credo che da questo palco, un po' come la Lanterna, il faro simbolo di Genova che guida le navi, abbiate provato a dare dei segnali: libertà è stata la prima parola chiave, ma anche condivisione, perché non è scontato condividere tutto quello che c’è stato su questo palco con gli italiani nelle loro case, ma anche qui fuori grazie al palco in piazza. Dopo anni così complessi a causa del Covid essere tutti insieme a partecipare delle stesse emozioni credo sia merito dello sforzo di tante persone”.