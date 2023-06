«Voglio tornare negli anni 80» con il duo drag queen Karma B

La Spiaggetta dei Balzi Rossi domani, venerdì 30 giugno, dalle ore 20.30, propone un dinner e live music molto atteso. In scena lo spettacolo "Voglio tornare negli anni 80", presentato da Claudio Cecchetto con protagoniste le Karma B, duo di drag queen gemelle.

Di origini siciliane ma ormai cittadine del mondo, hanno girato in lungo e in largo con i loro look ricercatissimi e da loro realizzati. Le Karma B sono un duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana e non solo. Tra le prime persone a notare il loro valore e talento c’è Vladimir Luxuria, che le arruola nel corpo artistico di Muccassassina, l’iconica festa LGBTQI+ più longeva e importante del paese. In quanto drag queen, amano definirsi come creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà. Due ragazzi che si sono uniti artisticamente dalla fine degli anni 90 e che sono riconosciuti per le loro ricercate performances in club, tv, teatro, film comici e video musicali. Con la loro arte, le Karma B sono anche portavoci della comunità LGBTQIA+ italiana nel mondo. Negli ultimi anni, nei panni delle Karma B, Carmelo e Mauro hanno conquistato popolarità televisiva come giurati di due edizioni di “All Together Now” ( Ca - nale 5, 2019/2020). Su Rai 1 partecipano a “Canzone Segreta”, cantando insieme ad Alba Parietti in una performance dedicata a Marcella Bella. Nella stagione 2021/2022 sono tra i volti protagonisti di “P ro paga n da L ive”, dove non dimenticano di far sentire la loro voce in qualità di attivisti della comunità rainbow.

A partire da febbraio fino a maggio 2022 hanno affiancato Nunzia De Girolamo come presenza fissa nel programma “Ciao Mas chio”, hanno condotto il Lovers Film Festival di Torino e n e l l’estate 2022 sono in tournée con il loro spettacolo “Le Dive con qualcosa in più” e con il cantante Immanuel Casto. A giugno 2022 è uscito il singolo "Le Dive con qualcosa in più". L’estate 2022 trascorre nel segno dei Pride, da Milano a La Spezia, passando per la Puglia e per Roma, dove hanno affiancato Elodie nel seguitissimo Roma Pride dell’11 giugno. Da gennaio fino ad aprile 2023 tornano su Rai 1 con Nunzia De Girolamo, protagoniste della terza edizione di “Ciao Maschio”.

Gli eventi alla Spiaggetta dei Balzi Rossi

A giugno è iniziata la nuova stagione dei Pride e, per quello di Roma, sono accanto alle super ospiti Paola e Chiara. Alla Spiaggetta dei Balzi Rossi gli eventi proseguiranno con un programma estivo ricchissimo, vario e divertente: l'1 luglio dj set lunch e aperitivo con Fabrizio Molineri (dinner con Francis Chibuzo), il 6 luglio "Avatar 2", il 7 luglio dj Fabrizio Molineri, l'8 luglio dj set lunch e aperitivo con Fabrizio Molineri (dinner con Francis Chibuzo), l'11 luglio Caravan Jazz Quartet, il 13 luglio "Fast and Furious", il 14 luglio dj Fabrizio Molineri, il 15 luglio dj set lunch e aperitivo con Fabrizio Molineri (dinner con Francis Chibuzo), il 20 luglio "I sogni segreti di Walter Mitty".

Lo stabilimento balneare Balzi Rossi si trova in piazzale De Gasperi (frazione Grimaldi Inferiore, Ventimiglia). Prenotazioni: reservation@balzirossi.it e 0184 227020.