Tutti i premiati di sanremoJunior e Gef

Un fine settimana di musica e spettacolo al Teatro Ariston per la rassegna Gef e sanremoJunior

Venti le nazioni che si sono esibite

Lo scorso fine settimana - al Teatro Ariston di Sanremo - una quattordicenne moldava si è aggiudicata il prestigioso Grand Prix 2023 nella 14° edizione di sanremoJunior, il concorso canoro internazionale, ormai famoso nel mondo, riservato ai cantanti fra i 6 ed i 15 anni. Madalina Lungu con “Dupa noapte vine zi” (Dopo la notte viene il giorno) ha avuto l’unanimità dalla qualificata Giuria, presieduta dal Direttore d’Orchestra e campione olimpico Maestro Lorenzo Porzio.

L’altro ambito premio assegnato è stato il Prix Committee sanremoJunior, che è andato alla giovanissima finalista della Romania, Anelisse Manescu (8 anni), che lo ha ricevuto del Vice Presidente, Dennis Alberti.

Gli altri importanti riconoscimenti - il Premio dello Studente (votato da oltre 200 alunni delle scuole della provincia presenti in sala) - ed il Premio Alice “Artemis” Viganò - (in memoria della giovane clarinettista scomparsa) decretato dai musicisti della sanremoJunior Orchestra, condotta brillantemente anche quest’anno dal Maestro Alessandro Scaglione - lo ha portato a casa il 13enne kazako Sagyn Omirbaiuly con un’ottima interpretazione di Caruso, di Lucio Dalla.

Sono state 20 le nazioni che si sono esibite: Austria, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Indonesia, Israele, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Romania e Russia.

La serata della Finale Mondiale di sanremoJunior è stata caratterizzata anche dalla presenza della musicista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, recentemente nominata ambasciatrice di San Valentino nel mondo, che ha eseguito due brani al pianoforte, diretta dal Maestro Lorenzo Porzio ed accompagnata dalla sanremoJunior Orchestra.

Giovedì, venerdì e sabato sono stati invece dedicati alla 24° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali, che si sono esibite nei campi di Musica/Canto, Danza, Ginnastica, Moda, Musical, Teatro, Cinema e Pittura, davanti alle rispettive Giurie.

Venerdì, al Teatro del Casinò (con ingresso riservato agli addetti ai lavori), si sono svolte le rappresentazioni teatrali e le proiezioni dei “corti” del Cinema, ed all’Ariston le Finali di Musica/Canto e Musical.

Sabato sera, come di consueto, spettacolo finale con la consegna dei premi e le esibizioni dei vincitori di Musica/Canto, Musical, Danza e Moda, oltre a quelle degli ospiti: si è esibita la vincitrice dell’edizione 2022 di sanremoSenjor (altra iniziativa di successo creata dal Cav. Uff. Paolo Alberti) l’argentina Maria Silvina Orozco; la rappresentante dell’Italia all’Eurovision Junior Song Contest del 2022 in Armenia, Chantal Dilecta accompagnata dal suo balletto; il Coro GEF 2023, composto da oltre 160 studenti provenienti da alcune delle alcune scuole partecipanti al GEF e diretto da Lodovico Saccol, che hanno presentato l’inedito ”Libera il tuo canto”, con parole scritte dal Patron Paolo Alberti e dallo stesso Saccol, che è anche autore della musica.

Il Global Education Award 2023 è stato consegnato al Dottor Alberto Tripi (Fondatore e Presidente del Gruppo Almaviva); il GEF Health Award è andato alla Professoressa Lisa Licitra, Oncologa e Direttrice della Struttura Complessa Oncologica Medica 3 “Tumori Testa-Collo” dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano; il GEF New Generation Award al pianista, musicista e compositore Emanuele Fasano.

Le serate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e le rappresentazioni di teatro e cinema di venerdì, sono state trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di sanremoJunior e del GEF, riscuotendo un notevolissimo successo di visualizzazioni a livello mondiale.

Palese la soddisfazione del Patron delle due manifestazioni, Il Cavaliere e Ufficiale Paolo Alberti: “Come è stato scritto, quest’anno è stata un’edizione da favola. Si sono esibiti sul palco rappresentanti di 20 Paesi e - malgrado strumentalizzazioni manipolazioni di adulti, con dichiarazioni social che non corrispondono a verità – la Finale ha unito come sempre in un abbraccio comune per un concorso ormai mondiale, le cui finalità sono la pace ed il rispetto dei bambini e dei giovani, che si possono esibire, senza discriminazioni di colore, religione o etnia, in una manifestazione dove non entrerà mai la politica”.

sanremoJunior e GEF sono stati brillantemente condotti da Maurilio Giordana e Iaeli Anselmo. La scenografia ideata da Francesco Filosa è stata realizzata dallo Staff di Santo Polimeni e sapientemente illuminata dal Direttore della Fotografia, Marco Lucarelli.

sanremoJunior ha il Patrocinio del Comune di Sanremo e dell’UNICEF. Il GEF è stato realizzato con il contributo del Comune di Sanremo ed il Patrocinio di: UNESCO, UNICEF, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, C.O.N.I., Sport e Salute, Regione Liguria e Provincia di Imperia.

L’Organizzazione è della Kismet di Sanremo.

Ecco l’elenco dei primi classificati per Sezione ed i relativi premi assoluti, gli “School Creativity Award”.

Musica/Canto Sez. A - Ist. Comp. Stat. Ercole Patti/Trecastagni (Ct)

Musica/Canto Sez. B ex equo – Malta Visual and Performing Arts/Hamrun (Malta)

Musica/Canto Sez. B ex equo Vincitore dello “School Creativity Award” - Ist. Comp. Giovanni XXIII/Isernia

Musica/Canto Sez. C - Liceo Statale V. Emanuele III/Patti (Me)

Musica/Canto Sez. D - Assoc. Musicale Musicomania/Avezzano (Aq)

Musical Vincitore dello “School Creativity Award”: Centrestage Malta/Marsa (Malta)

Danza/Ginnastica Sez. A Vincitore dello “School Creativity Award” – Johane Casabene Dance Conservatoire/Malta

Danza/Ginnastica Sez. B - A.S.D. Les petites etoiles G. S. Circosc. 4/Monza (MB)

Danza/Ginnastica Sez. E - Johane Casabene Dance Conservatoire/Malta

Danza/Ginnastica Sez. G - A.S.D. Sport and Passion/Rho (Mi)

Danza/Ginnastica Sez. H - Herastrau School/Bucharest (Romania)

Moda Vincitore dello “School Creativity Award”: Liceo Artistico Caravaggio/S. Gennaro Vesuviano (Na)

Teatro Sez. D - Herastrau School/Bucharest (Romania)

Teatro Sez. C - Liceo Galileo Galilei/Nardò (Le)

Teatro Sez. B Vincitore dello “School Creativity Award” - Malta Visual and Performing Arts/Hamrun (Malta)

Cinema – 1° classificato Scuola Secondaria di 1° grado Serena-Pacelli/Altamura (Ba)

Educ-Arte/“Prix Modigliani” - assegnato quest’anno per la seconda volta da una giuria presieduta dall’archivista degli Archivi Legali Amedeo Modigliani di Parigi, Christian Parisot - è andato ad Ana Rosescu, una ragazzina romena dell’Elementary Shool di Herastrau, ed ispirato alla ginnasta Nadia Comaneci.

“Il Bambino in Ospedale”, riservato a bambini degenti in ospedale - La lettera premiata è stata quella di un ragazzo di 2° Media ed indirizzo musicale dell’Istituto Zani di Fidenza, Luca Galasso, alunno temporaneo della Sezione Scolastica Ospedaliera di Parma. Luca ha inviato un videomessaggio al campione di tennis Matteo Berrettini, il quale ha fatto pervenire all’organizzazione un suo video indirizzato al giovane Luca, con la promessa di andare a trovarlo per conoscerlo personalmente.