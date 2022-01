Vacanze italiane: le isole ai primi posti. Ecco il perché

Vacanze italiane

È già tempo di parlare di vacanze per l’estate, per chi ha la fortuna di poter staccare la spina prima dell’arrivo del grande caldo. Il motivo? Semplice: la pianificazione.

Comodità e semplicità per le vacanze

Quest’anno gli italiani hanno già espresso i loro desideri per quando potranno lasciare il lavoro per qualche giorno e godersi un po’ di meritato relax e la parola d’ordine sarà: semplicità. Dopo tanti duri mesi di privazioni e limitazioni tutti abbiamo una voglia matta di evadere mentalmente e fisicamente dalle mura domestiche e spostarci in modo semplice e sicuro verso mete che offrono soprattutto la serenità e la pace della natura.

Le isole? Comode, sicure, confortevoli

Ecco spiegato il perché tra le mete preferite dagli italiani ci saranno le isole tra cui non figurano solo Sicilia e Sardegna, due grandi classici per chi vuole vivere il mare a 360 gradi. Anche le isole minori saranno l’obiettivo di vacanza per gli italiani nella prossima estate e le ragioni derivano proprio dalla volontà di trovare mete uniche al mondo ma non troppo distanti da casa.

Tra queste una delle più amate è la Corsica, una terra quasi del tutto disabitata che offre macchia mediterranea, scenari selvaggi e cibo genuino in una cornice naturalistica unica al mondo. Per partire non devi far altro che mettere l’essenziale in valigia e salpare. A tale proposito, qui scopri gli orari dei traghetti diretti in Corsica e prenoti la data a te più comoda.

Ma torniamo a noi. Perché proprio le isole?

Se prendiamo la Corsica come esempio la risposta sembra piuttosto scontata. Difatti l’isola offre un completo e sereno distacco dallo stress di città perché è un paradiso di relax e benessere adatto a tutti i viaggiatori e a tutte le età.

La comodità di poterla raggiungere in nave permette di portare l’auto con sé o di viaggiare senza pensieri includendo tra i compagni di viaggio anche i nostri amici a quattro zampe. L’isola è adatta a single, coppie e famiglie perché offre escursionismo, trekking, immersioni, giri in barca ma anche città da urlo, shopping, movida e ristorantini tipici dove allietare anche il palato.

Tutte le isole minori

Lo stesso discorso vale per le altre isole minori, mete predilette dagli italiani proprio per il senso di evasione e distacco che offrono senza dover affrontare viaggi e spostamenti troppo impegnativi.

Anche l’isola d’Elba rientra tra le mete più ambite proprio perché, come la Corsica, si presenta come un paradiso selvaggio e incontaminato che dona la piacevole sensazione di trovarci in un altro mondo, distante da casa e dalle preoccupazioni che vi lasciamo dentro.

Rientrano nella top 10 isole da visitare quest’estate anche Ponza, Ventotene, le Tremiti e gli arcipelaghi siciliani tra cui al primo posto spicca il paradiso di Favignana. Grazie ai servizi di trasporto via mare, raggiungere queste mete è comodo e pratico ed è il modo più intelligente per una breve fuga rigenerante dalla routine di città.