A Ventimiglia la presentazione del progetto ITER rivolto ai giovani

Nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre presso la sede Spes di Roverino si è concretizzata la presentazione “telematica” del Progetto ITER per l’area intemelia , promosso e finanziato dalla Regione Liguria in sinergia con il Circolo Arci Scuola di Pace.

Presentato il Progetto ITER ai giovani del comprensorio intemelio

Il Progetto ha come scopo principale quello di realizzare un ITER (un Corso) attraverso il quale i giovani “under 30” potranno acquisire competenze, migliorare le proprie capacità progettuali nonché di relazionarsi in rete con altri giovani europei, sviluppando con la “cittadinanza attiva” gli scambi interculturali con web-app; e l’ascolto di Radio Gazzarra. E’ previsto un corso di formazione gratuito on line , tenuto da esperti per scoprire l’Europa , le possibilità di crescita e di scambio ; coordinatore regionale per il periodo 2021-2027 per l’Arci imperiese