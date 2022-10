Affidati i lavori per il completamento della pista ciclopedonale tra San Lorenzo al Mare e Imperia. Un milione il costo degli interventi

Il Comune di San Lorenzo al Mare ha affiato i lavori di completamento della pista ciclopedonale del Ponente Ligure, nel tratto compreso tra la ex stazione ferroviaria e il confine con il Comune di Imperia.

Un intervento lungo cinque mesi

I lavori avranno inizio mercoledì due novembre e si protrarranno per cinque mesi e la pista ciclo pedonale sarà interrotta per tutta la durata dei lavori all'altezza della ex stazione di San Lorenzo al Mare.

Gli interventi, del costo complessivo di 1 milione di euro, dei quali 900 mila finanziati dalla Regione Liguria e 100 mila da Amaie Energia, riguarderanno: la realizzazione del nuovo tratto di raccordo da San Lorenzo al Mare, dal confine intercomunale, alle strutture della pista del comune di Imperia, con sovrappasso del rio Inferno, il completamento della pavimentazione della pista sino al piazzale ex Stazione di San Lorenzo con binder e sovrastante tappeto di usura colorato, l'installazione di protezioni e parapetti metallici, la realizzazione di aree di complemento della pista con realizzazione di pavimentazioni esterne in autobloccanti, aiuole e tratto di pista integrativo in corrispondenza dell’ex accesso del cantiere portuale, opere contestuali di raccordo della pavimentazione e l'illuminazione attraverso il recupero dei pali esistenti dell’ex armamento ferroviario, all’uopo mantenuti in opera.

