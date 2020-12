Alice Leone, la finalista di Miss Italia che ammira Kamala Harris

La 22enne di Arma di Taggia, Alice Leone, volto noto delle passerelle ponentine (arrivò nelle prefinali nazionali nel 2017) è stata eletta Miss Liguria: insieme alle altre finaliste dalle altre regioni di Italia, è in corsa per l’ambita fascia di Miss Italia 2020.

Alice Leone “Il nostro punto di riferimento è Kamala Harris”

A causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal propagarsi del Coronavirus, questa edizione del concorso di bellezza più famoso del Belpaese è stata particolare: le selezioni sono avvenute attraverso video-candidature lanciate attraverso il popolare social network Instagram. Consapevolezza e forza: questo è quanto traspare dall’accorato video (QUI) postato dalla giovane (laureanda allo IULM di Milano). “Siamo determinate, forti e in carriera – dice la Leone nel video – che hanno superato numerose difficoltà nel corso del tempo. Attualmente il nostro punto di riferimento è il Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris. Che cosa farei per l’Italia se ne avessi l’opportunità? Sensibilizzerei il nostro paese sul tema dell’adozione. Per tutte quelle famiglie che vorrebbero adottare bambini eliminerei tutta questa burocrazia”

La dedica alla “super nonna”

“Che consiglio darei alle mie coetanee? – continua Alice – Di godersi le cose semplici della vita, le persone che ci stanno accanto. Lo notiamo soprattutto in momenti difficili come questo. La persona che stimo, il mio punto di riferimento, la mia roccia è la mia super nonna Lina”. In bocca al lupo ad Alice Leone quando, lunedì 14 dicembre, allo Spazio Rossellini, Polo Culturale Multidisciplinare Regionale di Roma, disputerà la finale di Miss Italia.

Le passioni sono il nuoto e lo sci

Alice ha 22 anni è studentessa, ha occhi marroni capelli castani le sue passioni sono lo sci e il nuoto. La Commissione l’ha scelta per rappresentare la Liguria alla finale di Roma dal 12 al 14 dicembre. La commissione ha scelto come riserva Alice Bruccoleri di Genova, come riserva dell’armese.

Le finaliste

MISS VALLE D’AOSTA

Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)

MISS PIEMONTE

Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)

MISS LOMBARDIA

Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)

MISS TRENTINO ALTO ADIGE

Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)

MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)

MISS VENETO

Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova)

MISS LIGURIA

Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia)

MISS EMILIA

Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla ((Reggio Emilia)

MISS ROMAGNA

Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena)

MISS TOSCANA

Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo

MISS MARCHE

Lea Calvaresi di 24 anni, dia Grottammare (Ascoli Piceno)

MISS UMBRIA

Lada Anashkina di 18 anni, di Città di Castello (Perugia)

MISS LAZIO

Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma

MISS ABRUZZO

Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

MISS CAMPANIA

Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta)

MISS BASILICATA

Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de' Tirreni (Salerno)

MISS PUGLIA

Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)

MISS MOLISE

Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia

MISS CALABRIA

Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria

MISS SICILIA

Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani)

MISS SARDEGNA

Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)

MISS 365

Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma)

MISS ROMA

Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma)

Miss Marche, Miss Abruzzo e Miss Roma 2020 sono stata elette in precedenza nelle rispettive zone; “Miss 365” all’inizio dell’anno; l’Emilia Romagna, secondo tradizione, ha due rappresentanti.

Inizia l’avventura romana per Alice Leone

Le finaliste si raduneranno sabato 12 dicembre nell’”Hotel Splendide Royal” di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto, loro ‘Quartier generale’ nelle tre giornate romane. Il titolo sarà assegnato, con il patrocinio della Regione Lazio, nello “Spazio Rossellini” del Polo Culturale multidisciplinare regionale Tutte le candidate che hanno preso parte alle selezioni conclusive saranno ammesse di diritto

alle finali regionali del 2021.

La Commissione tecnica

La commissione tecnica era composta dalla psicoterapeuta Maddalena Cialdella, dall’avv.Manuela Maccaroni, presidente dell’Associazione nazionale avvocati per i minori e le famiglie, e da Raoul D’Alessio, medico specialista in Odontoiatria, da tempo vicino a Miss Italia, anche per il suo studio fotogrammetrico di “Attrattività facciale italiana” condotto con alcuni ricercatori di varie università.