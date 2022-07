Croce Rossa: le squadre di Pontedassio e Sanremo sul podio nella gara di primo soccorso del comitato regionale

Gara svoltasi ieri a La Spezia

Sabato 16 luglio si è svolto a La Spezia la 22° gara di primo soccorso del comitato regionale Liguria. Le squadre partecipanti si sono sfidate per le vie e le piazze del centro città in un confronto di sana competizione.

A vincere è stata la squadra di Pontedassio, seguita da Sanremo e terza Follo

Una giornata all’insegna della formazione e del divertimento a cui hanno assistito i cittadini, in cui i volontari della Croce Rossa sono stati chiamati a mettere in pratica le conoscenze di primo soccorso apprese già a partire dal corso di accesso in CRI.

La gara si è articolata in alcune simulazioni di incidenti definite “stazioni di prova”, numerate in modo progressivo secondo un percorso prestabilito:

le squadre, partendo ognuna da una stazione diversa e seguendo un percorso ad anello, si sono misurate nelle diverse tecniche di primo soccorso richieste per ogni scenario di intervento, avendo a disposizione un tempo massimo di 9 minuti, più 3 di commento.

Per l’occasione è stato impegnato anche un team di truccatori, che riprodurrà fedelmente ferite e lesioni nelle singole stazioni di prova.