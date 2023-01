E' morta la vice presidente dell'Autostrada dei fiori Daniela Gavio

E’ morta la notte scorsa, nell'Alessandrino, Daniela Gavio, vice presidente dell’Autostrada dei Fiori e a capo con il fratello Beniamino e i cugini Marcello e Raffaella (figli dello zio Pietro), dell’impero autostradale, delle costruzioni e dell'energia fondato negli anni '60 dal papà Marcellino e appunto dal fratello Pietro.

Il dolore del presidente di Autofiori Enrico Lupi

Daniela era nata ad Alessandria, il 16 febbraio 1958, ma le radici sono sempre state a Tortona, dove hanno sede praticamente tutte le aziende del gruppo Gavio.

Sconvolgo dalla notizia il presidente di Autofiori, l’imperiese Enrico Lupi, che è anche presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Una perdita grave per Autofiori, una figura fondamentale quella di Daniela Gavio, con la quale abbiamo lavorato benissimo in questo ultimo anno soprattutto, dopo il mio insediamento. Siamo vicini ai famigliari in questo triste momento”.L7

Laureata in medicina, specializzazione in Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova, nel corso degli anni era entrata in gran parte delle società controllate dalla famiglia: Presidente del Consiglio di Amministrazione di APPIA S.r.l. , Consigliere di Argo Finanziaria S.p.A., Vice Presidente del Cda du AST1VI S.p.A e Satap e vice presidente appunto di Autostrada dei Fiori Spa. Era anche amministratore unico dell’Azienda Agricola Balda e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Spedizione Gavio e Torti S.p.A. Questa mattina tutti gli uffici delle aziende di famiglia resteranno chiusi per lutto.