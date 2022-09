Ecco come prenotare la quinta dose per gli immunodepressi

Lotta al Covid

Asl1 ricorda all'utenza, in particolare alle persone rientranti nella categoria delle “immunodepresse” con necessità di prenotare la quinta dose, possono contattare l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Asl, per la presa in carico, attraverso i seguenti contatti:

-0184536656

-urp@asl1.liguria.it

- messaggio con Whatsapp o Telegram: 338 2978341

Per quanto concerne invece le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 12, si può prenotare nel seguente modo, sui consueti canali:

-numero verde 800938818

-sportelli Cup, Asl e aziende ospedaliere

-farmacie che effettuano servizio Cup