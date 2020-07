Ecco l’elenco aggiornato dei soggetti in sorveglianza attiva

Aggiornamento del pomeriggio sui soggetti in sorveglianza attiva, a margine dei controlli sull’andamento della pandemia in Liguria, di Alisa, in seguito alla diffusione da parte di Regione Liguria dei dati di oggi.

Sorveglianza attiva: aggiornamento del pomeriggio

In tutta la Liguria, i soggetti in sorveglianza sono 448. Di questi la maggior parte è monitorata dai presidi di competenza dell’ASL 3 (Genova), il numero si attesta sulle 172 unità. Nello spezzino i soggetti di competenza dell’ASL 5 sono 88, 80 nella vicina (alla Riviera dei Fiori) provincia di Savona, 63 nei territori gestiti dall’Azienda ligure numero 4. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, i soggetti in sorveglianza attiva sono 45.

