Il SuperEnalotto bacia ancora la Liguria con un 5 da 81mila euro

Altro ligure fortunato al SuperEnalotto con l’ultima estrazione di sabato 27 marzo. E’ stato infatti centrato un “5” da 81.814,99 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar tabacchi di viale Roma 49 a Sestri Levante, come riporta Agipronews, in provincia di Genova. Esattamente sette giorni prima un altro Cinque era stato centrato a Rossiglione, sempre in provincia di Genova.

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 128,9 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).