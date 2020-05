Maltempo: precipitazioni record nell’entroterra di Imperia

Precipitazioni

Precipitazioni da record si sono verificate nell’entroterra di Imperia.Il dato, che è dell’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria (Omril), si riferisce alle 8.30. Niente neve, invece, al contrario di quanto inizialmente trapelato, a Verdeggia, nell’entroterra di Taggia. Il dato, errato, è stato divulgato dal Omril, ma è frutta di un guasto agli impianti di rilevazione. Di seguito i dati in provincia della pioggia.

Borgomaro 19,2 mm in un’ora; Pontedassio 18,2; Dolcedo 15; Ranzo 14; Cipressa 11,4; Pieve di Teco 10; Ceriana 5,8; Castelvittorio e Montalto Ligure 5,2; Pigna 5; Triora 4,8; Imperia 3,6; Ventimiglia (costa) 3,2; Sanremo 2,8; Rocchetta Nervina 2,4; Seborga 2.

Temperature: alle 8,30 la minima registrata è a Montegrosso Pian Latte (5.5° C), la più alta a Diano Castello (16,3° C). Seguono Imperia (16,1° C) e Sanremo (15,6° C).

Lo screenshot del sito della Regione-Arpal sulla neve a Triora. Adesso dà addirittura 21 centimetri!