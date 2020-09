Positivi il Liguria salgono oltre quota 2000. Giornata nera con 114 casi

I dati di Alisa, trasmessi oggi al Ministero della Salute, evidenziano un picco con 114 positivi in più in Liguria. Tra questi sono 7 quelli registrati solo tramite test di screening: tutti gli altri pazienti sono sintomatici. In totale, esclusi guariti e deceduti, attualmente sono 2087 (+97). Aumentano anche i ricoveri: sono 102 gli ospedalizzati in Liguria, 11 in terapia intensiva, quattro più di ieri. Nella nostra provincia, i positivi sono ancora 103 e i ricoverati sette, uno in meno rispetto a ieri.

93 positivi a La Spezia

Due positivi sono stati rilevati in ASL2: si tratta di un contatto di un caso confermato e uno dall’attività di screening. Nel genovese, i casi sono 19: 9 contatti di un caso confermato e 10 dall’attività di screening. Numeri alti in provincia di La Spezia: i casi sono 93. Sono 47 i contatti di un caso confermato, 1 accesso all’ospedale e 45 dall’attività di screening.